جامعة كندية تكرم واحدة من أبناء جامعة أسيوط لتميزها العلمي

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تمتلك عددا من نقاط التميز التي تؤهلها للمنافسة فى كبرى المسابقات المحلية والدولية والعالمية واهمها ما يتمتع به طلابها وخريجيها وباحثيها فى مختلف التخصصات العلمية من قدرات علمية متميزة وعقول واعية قادرة على الابتكار والإبداع واللحاق بركب التقدم التكنولوجى فى العديد من المجالات.

أضاف رئيس جامعة أسيوط إن هذا فضلاً عن تمثيلهم للجامعة تمثيلاً مشرفاً فى الجامعات الأخرى ، مشيداً بوجه خاص بتفرد خريجى كلية الحاسبات والمعلومات وتميزهم العلمى والتكنولوجى خاصة فى ظل ما يشهده العصر الحالى من اهتمام بالغ بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وهو الأمر الذى اهتمت به إدارة الجامعة من خلال حرصها على توفير كافة الإمكانيات التى من شأنها تخريج أجيال قادرة على مواصلة الحياة العملية والعلمية على نحو متميز وناجح سواء داخل مصر أو عند سفرهم للخارج.

جاء ذلك عقب إعلان الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة والمتضمن اعلان كلية الهندسة بجامعة كيبك الكندية عن تكريم مروة تاج الدين ثابت خريجة كلية الحاسبات والمعلومات من جامعة أسيوط بقسم تكنولوجيا المعلومات لعام 2016 وطالبة ماجستير بجامعة كيبك الكندية، وذلك كواحدة من ضمن أفضل 30 فائزة تم تكريمها من قبل جامعة كيبك لتفوقهن العلمي والدراسي وذلك خلال فعاليات احتفال الجامعة باليوم العالمى للمرأة ، حيث هنأت الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد الباحثة مروة تاج الدين متمنية دوام التفوق لها ولكافة طلاب الكلية وخريجيها.

وحول تفاصيل التكريم فقد أوضحت الباحثة مروة تاج الدين ان جامعة كيبك قررت إقامة هذه المسابقة للمرة الأولى خلال احتفالها باليوم العالمي للمرأة و تكريم 30 طالبة من المستويات الدراسية المختلفة (بكالوريوس ، ماجستير ، دكتوراه ) وذلك بناء على السجل الأكاديمى وتوصية من المشرف وخطاب موجه لهيئة تحكيم الجائزة يشرح نقاط التميز لدى كل مترشح ، وذلك من خلال لجنة شكلتها إدارة الجامعة لفحص المتقدمين ، وتم اختيارها ضمن 30 طالبة وباحثة بالجامعة وتكريمها بجائزة نقدية قدرها 500 دولار وجائزة تذكارية وتم توزيع الجوائز من البروفيسور فرانسوا جانيون رئيس الجامعة.



فى السياق، أعربت مروة تاج الدين عن فخرها بانتسابها إلى جامعة أسيوط، مؤكدة أن الجامعة تضم نخبة من الكوادر وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يألوا جهداً فى تنمية القدرات العلمية الطلاب طوال سنوات الدراسة ومتابعتهم بعد التخرج.