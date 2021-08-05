«الطفولة والأمومة» يدشن مبادرة لتمكن الفتيات بمنشأة ناصر

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، على دعم المجلس الكامل للأطفال بكافة فئاتهم من أجل تحسين حياتهم وتوفير كافة سبل الدعم لهم، مؤكدة على دعم القيادة السياسية واهتمامها ببناء الإنسان، بناءً فكرياً وتربويًا وتعليميًا، وما يدعم الطفل وحصوله على حقوقه.

جاء ذلك خلال احتفالية تدشين أنشطة وفعاليات المبادرة الوطنية لتمكن الفتيات "دويّ"، "والتي تعد صيحة الفوز والانتصار لحقوق الأطفال" بمنشأة ناصر، والتي ينفذها المجلس بالتعاون مع يونيسف، وبالشراكة مع عدد من الوزارات منها، وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التضامن الاجتماعي. ويأتي ذلك في إطار الأنشطة التي يتبناها المجلس لتوفير بيئة آمنة صديقة للطفل والأم في الأماكن الأولى بالرعاية وفي إطار الجهود المبذولة لتمكين الفتية والفتيات من أجل تحسين حياتهم ومهاراتهم.

المبادرة الوطنية لتمكن الفتيات

وأضافت "السنباطي"، أن تمكين الفتيات في مصر يأتي بحصولهم على المعرفة الكافية والمهارة اللازمة للنجاح، والدعم من الأسرة و المجتمع، موضحة أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تغيير الوعي المجتمعي تجاه حقوق الطفل والممارسات الضارة التى تسلبه هذه الحقوق، لا سيما القضايا المتعلقة بالصحة والتعليم والعادات والتقاليد، والتغلب على المفاهيم المغلوطة تجاه البنات.

المبادرة الوطنية لتمكن الفتيات

تضمنت الاحتفالية معرض المهن الحرفية للأمهات والذي يأتي في إطار أنشطة التمكين الاقتصادي الذي ينفذه المجلس بحي منشية ناصر، كأنشطة مدرة للدخل لتمكين الأمهات.

المبادرة الوطنية لتمكن الفتيات

وتضمنت الفاعلية تنفيذ عدد من دوائر الحكي للفتية والفتيات، والتي كان موضوعها عن زواج الأطفال وشاركتهم "السنباطي" الحديث عن مخاطر الزواج بالنسبة للأطفال من الناحية الصحية والنفسية والجسدية، والمخاطر التي تتعرض لها الطفلة أثناء الحمل والولادة، وطفلها الوليد أيضاً وضياع حقوقه القانونية، بالإضافة جلسة برلمان الأطفال الذى يدعم حق الأطفال فى المشاركة وتعلم القيادة والمسؤلية وناقشت الجلسة عدة موضوعات خاصة بتمكين البنات وحقوقهن، وشاركتهم أمين عام المجلس، بعض الآراء وناقشتهم حولها، كما نوهت عن تدخلات المجلس القومي للطفولة والأمومة من الناحية الوقائية والعلاجية، والمبادرات التي يقودها المجلس لمحاربة كافة المعتقدات الخاطئة والراسخة من أجل حماية اطفال مصر، لافتة إلى الخدمات التي تقدمها منظومة نجدة الطفل، وكيفية استقبال الشكاوى من خلال الخط الساخن 16000 وقنوات الاتصال الأخرى كتطبيق الواتس اب على الرقم 0110121600 أو الواتس اب بيزنيس على الرقم 01016609579 وأيضا من خلال أبلكيشن نبتة مصر.

وتضمنت الفاعليات أيضاً عرضاً مسرحيا بعنوان "مين الجاني" والذي قام بتمثيله مجموعة من الأطفال المتميزين..

المبادرة الوطنية لتمكن الفتيات

وأعربت أمين عام المجلس عن سعادتها" بلقاء هؤلاء الأطفال الموهوبين وبهذا العرض الرائع الذي ناقش العديد من القضايا الهامة التي تخص الأطفال. فضلا عن مجموعة من الأنشطة التي ينفذها الآباء والأمهات مع أطفالهم كحوار الأجيال.

وثمنت "السنباطي" جهود الآباء والأمهات في دعم أطفالهم، ودعت الأمهات إلى ضرورة التواصل عبر منظومة نجدة الطفل لأخذ المشورة التي تساعدهم في أساليب التربية الإيجابية أو الاستفادة بخدمات وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والتي تقدم العديد من خدمات الدعم بالمجان.

وأضافت السنباطي أن المجلس سيقدم العديد من الخدمات لأهالي منشية ناصر والتي على رأسها التوعية بحقوق الطفل وتنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن التدريب من أجل التمكين وذلك من خلال تدريب السيدات على مهن مدرة للدخل، بالإضافة إلى التنمية المجتمعية من خلال محور تنمية المهارات الحياتية للأطفال والأمهات.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم بكل هذه الخدمات والأنشطة التي ينفذها المجلس لدعم الأطفال وأسرهم وأن هذه الانشطة ذات تاثير قوي عليهم في تغيير المعتقدات الخاطئة.