صحيفة: الإمارات لن تتوقف عن دعم لبنان إنسانيًا وتنمويًا

أكدت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن الدعم الإماراتي للبنان مستمر ولن يتوقف بكل أشكاله إنسانيًا وتنمويًا، وذلك إيمانا من القيادة الإماراتية الرشيدة بأهمية تحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره.

وتحت عنوان إنقاذ لبنان، قالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الخميس - "إن كل الدعوات عربيًا وعالميًا تُجمِع على ضرورة إنقاذ لبنان الغارق قبل وبعد انفجار المرفأ، في أزمة اقتصادية أسبابها سياسية عاجزة عن إيجاد أي حل في ظل غياب حكومة قادرة على الإصلاح".

وأضافت أن الإمارات دائما وأبدا تؤكد على مواصلة دعم الشعب اللبناني في هذه الظروف الحرجة وتتطلع إلى تشكيل لبنان حكومة قادرة على إحداث التغيير والتركيز على الإعمار والبناء والازدهار بحكومة تستعيد ثقة المجتمع الدولي من خلال الابتعاد عن الصراعات والاستقطاب والتجاذب الإقليمي، والحفاظ على التعايش السلمي، وخدمة المصلحة الوطنية اللبنانية، والتخلص من التأثيرات السلبية للقوى المتطرفة، بما في ذلك تأثير حزب الله.

تجمع العلماء المسلمين

وفي سياق آخر حذر "تجمع العلماء المسلمين" فى لبنان، الأربعاء، من استغلال قوى الشر التي تريد تدمير البلد من خلال الحصار الاقتصادي لتتوافق الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ مع الكمين المشبوه في خلدة والقصف الصهيوني للجنوب.

وتابع التجمع فى بيان له اليوم: "نحن لا نستطيع أن ننظر إلى هذه الحوادث والتطورات معزولة عن السياق العام للمؤامرة الكبرى التي تحاك للبنان".

وطالب التجمع الدولة على مستوى السلطات الأربع باتخاذ قرار واضح برفع الحصانات عن الجميع في كارثة مرفأ بيروت، بحيث لا يحتاج المحقق العدلي إلى إذن أحد في الاستماع إلى من يريد واتهام من يريد، على أن تكون السلطة القضائية شفافة ومستقلة وحيادية في التعاطي مع الموضوع.

الأزمة الأقتصادية

ويغرق لبنان منذ صيف عام 2019 في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، صنّفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 % من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار مواد أساسية بأكثر من 700%.