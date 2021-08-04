«صيف بلدنا».. تعرف على فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر (صور)

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الفعاليات ضمن برنامج "صيف بلدنا" تحت رعاية د.إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والمخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، لنشر الفن الراقي بين رواد مصايف مصر، أما عن الفعاليات في المحافظات المختلفة فقد جاءت كاتالي.

فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر

الحرية للفنون الشعبية بثالث ليالي "صيف بلدنا" بدمياط الجديدة

كان اللقاء مع عرض لفرقة الحرية للفنون الشعبية بالإسكندرية على مسرح الحديقة المركزية بدمياط الجديدة.

فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر

قدمت الفرقة عدد من الفقرات الاستعراضية المعبرة عن البيئة السكندرية بقيادة نصر الدين محمد، وبمشاركة عشرين فنان وفنانة أمام جماهير المدينة ومنها رقصات "إسكندرانية، تنورة، الصيادين، صولو إسكندراني، غزل اسكندراني، والزفة السكندرية"، وأختتمت الليلة بأبوريت "تحيا مصر"، جدير بالذكر استمرار الاحتفالات طوال شهر أغسطس كل أسبوع من الأحد إلى الأربعاء.

فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر

جمهور رأس البر يتفاعل مع التنورة بصيف بلدنا

قضى مصطافو مصيف رأس البر ليلتهم الثالثة بالمسرح الروماني لتبدأ مع أمسية شعرية شارك بها الشعراء راضى اللاوندي، صلاح عفيفي، نبيل الطرابيلي، أحمد عمران.

فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر

وأمام المصطافين بدأ عرض فرقة التنورة التراثية ذات الطابع الصوفي بأول فقراتها بعنوان "التحميلة" وهى حكاية بالموسيقى عن أنواع آلات الفرقة من دف ورق وطبل ومزمار، وشاركت التنورة الاستعراضية عرض مزدوج مع آلات التراث، كما صاحب العرض فاصل من المزمار الصعيدي، بالإضافة لإنشاد دينى للشيخ سعيد الموجي.

فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر

المزمار الصعيدي يشعل حماس جمهور جمصة

وفي جمصة التقى الجمهور التقى مع عرض فنى لفرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة الفنان سيد التوني، والتي قدمت مجموعة من الرقصات التي تعبر عن التراث والفولكلور الصعيدي ومنها "سامر التحطيب، السحجة، التنورة، البنت المنياوية، الخسوف"، واختتمت الفرقة عروضها بفقرة المزمار، كما أقيم علي هامش الفعاليات ورشة فن تشكيلي للرسم والتلوين مع الفنان التشكيلي محمد السيد، بجانب معرض كتب لبيع أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة.

فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر

جاء العرض بحضور رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام الإقليم ومدير عام فرع ثقافة الدقهلية والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة جمصة وجمهور كبير من مختلف الأعمار تفاعل مع التنورة والمزمار الصعيدي.

فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر

كفر الشيخ آلات شعبية بثاني ليالي "صيف بلدنا" بمصيف بلطيم

وفي كفر الشيخ التقى جمهور مصيف بلطيم مع عرض لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية والتي قدمت باقة متنوعة من الفقرات الشعبية فى مديح رسول الله، وفقرة للفن الشعبي فى الموال والحكمة، وأغنية على بياعين العنب، أغنية يا نواعم يا تفاح، وفقرة بعنوان فكهاني، ورمش الهوا قالي، وأنشودة صلى الله على محمد من أداء المجموعة واختمت بطلع البدر علينا وسط تفاعل وشغف كبير من الجمهور، جدير بالذكر استمرار الاحتفالات خلال الفترة من 2 أغسطس وحتى نهاية الشهر.

فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر

فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر