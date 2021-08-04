الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«صيف بلدنا».. تعرف على فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر (صور)

فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الفعاليات ضمن برنامج "صيف بلدنا" تحت رعاية د.إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والمخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، لنشر الفن الراقي بين رواد مصايف مصر، أما عن الفعاليات في المحافظات المختلفة فقد جاءت كاتالي.

d89ade26-db2a-4d57-8122-f09e059da064
فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر 

الحرية للفنون الشعبية بثالث ليالي "صيف بلدنا" بدمياط الجديدة

كان اللقاء مع عرض لفرقة الحرية للفنون الشعبية بالإسكندرية على مسرح الحديقة المركزية بدمياط الجديدة.

84d2c9d4-83b7-4c57-a385-975c5b7c7e93
فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر 

قدمت الفرقة عدد من الفقرات الاستعراضية المعبرة عن البيئة السكندرية بقيادة نصر الدين محمد، وبمشاركة عشرين فنان وفنانة أمام جماهير المدينة ومنها رقصات "إسكندرانية، تنورة، الصيادين، صولو إسكندراني، غزل اسكندراني، والزفة السكندرية"، وأختتمت الليلة بأبوريت "تحيا مصر"، جدير بالذكر استمرار الاحتفالات طوال شهر أغسطس كل أسبوع من الأحد إلى الأربعاء.

3c6f9a90-a55f-41d3-9160-2a57f4ed2864
فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر 

جمهور رأس البر يتفاعل مع التنورة بصيف بلدنا

قضى مصطافو مصيف رأس البر ليلتهم الثالثة بالمسرح الروماني لتبدأ مع أمسية شعرية شارك بها الشعراء راضى اللاوندي، صلاح عفيفي، نبيل الطرابيلي، أحمد عمران.

b183b731-88a5-4a62-ab37-7269f296e175
فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر 

وأمام المصطافين بدأ عرض فرقة التنورة التراثية ذات الطابع الصوفي بأول فقراتها بعنوان "التحميلة" وهى حكاية بالموسيقى عن أنواع آلات الفرقة من دف ورق وطبل ومزمار، وشاركت التنورة الاستعراضية عرض مزدوج مع آلات التراث، كما صاحب العرض فاصل من المزمار الصعيدي، بالإضافة لإنشاد دينى للشيخ سعيد الموجي.

d197291b-f9e6-4260-a8a4-1fa665fb4be5
فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر 

المزمار الصعيدي يشعل حماس جمهور جمصة

وفي جمصة التقى الجمهور التقى مع عرض فنى لفرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة الفنان سيد التوني، والتي قدمت مجموعة من الرقصات التي تعبر عن التراث والفولكلور الصعيدي ومنها "سامر التحطيب، السحجة، التنورة، البنت المنياوية، الخسوف"، واختتمت الفرقة عروضها بفقرة المزمار، كما أقيم علي هامش الفعاليات ورشة فن تشكيلي للرسم والتلوين مع الفنان التشكيلي محمد السيد، بجانب معرض كتب لبيع أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة.

2271ea4e-993a-46f3-ba87-3143cdf276bb
فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر 

جاء العرض بحضور رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام الإقليم ومدير عام فرع ثقافة الدقهلية والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة جمصة وجمهور كبير من مختلف الأعمار تفاعل مع التنورة والمزمار الصعيدي.

eddff01b-3820-4d3f-ac4f-17a02df19f8f
فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر 

كفر الشيخ آلات شعبية بثاني ليالي "صيف بلدنا" بمصيف بلطيم

وفي كفر الشيخ التقى جمهور مصيف بلطيم مع عرض لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية والتي قدمت باقة متنوعة من الفقرات الشعبية فى مديح رسول الله، وفقرة للفن الشعبي فى الموال والحكمة، وأغنية على بياعين العنب، أغنية يا نواعم يا تفاح، وفقرة بعنوان فكهاني، ورمش الهوا قالي، وأنشودة صلى الله على محمد من أداء المجموعة واختمت بطلع البدر علينا وسط تفاعل وشغف كبير من الجمهور، جدير بالذكر استمرار الاحتفالات خلال الفترة من 2 أغسطس وحتى نهاية الشهر.

41be180c-9f1e-4f49-93ea-0883c8252f99
فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر 

فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر
فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر
فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر
فعاليات قصور الثقافة في مصايف مصر
وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة برنامج صيف بلدنا فعاليات قصور الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكى

لمنع الإهدار.. كيف تحمي الدولة خبز الفقراء من السرقة؟

حبس عامين وغرامة 250 ألف جنيه لمعلم الدروس الخصوصية؟.. «شوقى» يكشف الحقيقة

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. ورابط الحصول عليها

بلاغ للنائب العام ضد سلمى الشيمى لنشرها فيديوهات تسىء للآداب العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

التواصل الأول.. تفاصيل مباحثات الرئيس الإسرائيلي مع السودان

3 هجمات خلال ساعتين.. إسرائيل تقصف الحدود مع لبنان

سقوط صاروخ على «كريات شمونة» الإسرائيلية على الحدود مع لبنان