الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فيلم تسجيلي يظهر جهود الداخلية في إعلاء قيم حقوق الإنسان بالسجون

السجون المصرية
السجون المصرية

تشهد السجون المصرية، في الوقت الراهن تطويرا وتحديثا متواصلا مع الالتزام بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة في التأهيل والرعاية المقدمة للنزلاء، خاصة الصحية منها التى تطورت بشكل ملحوظ في ظل الارتقاء بالبيئة الصحية من مستشفيات وعيادات وقوافل طبية يتم إنفاذها للسجون مع الالتزام بكافة معايير حقوق الإنسان.

في ذات السياق عرضت وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب اليوم فيلما تسجيليا يظهر جهود الوزارة في إعلاء قيم حقوق الإنسان داخل السجون.

في نفس السياق تواصل وزارة الداخلية جهودها في مجال حماية ورعاية حقوق الإنسان التي تستهدف تطوير أساليب المعاملة العقابية بالسجون المصرية والاستجابة للحالات الإنسانية.

الجدير بالذكر أنه خلال الفترة الماضية تم الإفراج عن 5050 نزيلا بالسجون بقرار عفو رئاسي، بالإضافة إلى الموافقة على نقل 651 نزيلا إلى سجون قريبة من ذويهم، بالإضافة إلى تلقي 29089 اتصالا تليفونيا من أهالي نزلاء السجون لتحديد موعد الزيارات وتم إخطارهم بموعدها في حينه.

تنفيذ 108484 زيارة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا

إتاحة المكتبات في السجون للاطلاع وتنمية المهارات الثقافية لدى النزلاء، حيث بلغ عدد الكتب المستعارة بمعرفتهم 18141 كتابا، بالإضافة إلى مشاركة 2680 في الهوايات المختلفة، بالاضافة الى تمكين 85 نزيلا من اداء امتحانات ما قبل الجامعي داخل السجون مع استمرار تطهير وتعقيم مرافق السجون كافة.

وفي مجال الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء تم الكشف الطبي على 6091 نزيلا وصرف العلاج اللازم لهم كما تم تطعيم النزلاء بسجون طرة القناطر ابو زعبل الإسكندرية برج العرب المنيا ضد مرض الالتهاب الوبائي الكبدي والسحائي وجاري استكمال تطعيم باقي السجون فيما بلغ عدد الحالات التي تم عرضها على عيادات السجون 23151 حالة وعرض 3546 نزيلا على مستشفيات خارجية واجراء 191 عملية جراحية و23 حالة مناظير بمستشفيات قطاع السجون.

فيما نظم قطاع السجون وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية الفترة الاخيرة عدة زيارات إلى منطقة سجون المرج و5 سجون اخرى في إطار سياسة وزارة الداخلية لفتح السجون أمام منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والوفود الإعلامية للرد على كافة الشائعات التي تتردد حول أوضاع السجون على مستوى الجمهورية.

ضم الوفد عددًا من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وقام ممثلو أكثر من 110 صحيفة ووكالة أنباء أجنبية بزيارة إلى السجون الستة لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء سواء في عنابر السجن، أو المستشفى أو المكتبة أو كافة مرافق السجن.

فيلم تسجيلي يظهر جهود الداخلية في إعلاء قيم حقوق الإنسان 

الكشف الطبى وزارة الداخلية مجلس النواب برج العرب السجن رعاية صحية السجون المصرية الرعاية الصحية قطاع السجون نزلاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

لمنع الإهدار.. كيف تحمي الدولة خبز الفقراء من السرقة؟

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكى

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

حبس عامين وغرامة 250 ألف جنيه لمعلم الدروس الخصوصية؟.. «شوقى» يكشف الحقيقة

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. ورابط الحصول عليها

بعد تحذيره من «قرآن المنزل الخالى».. فتاوى مثيرة للجدل لمبروك عطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

3 هجمات خلال ساعتين.. إسرائيل تقصف الحدود مع لبنان

سقوط صاروخ على «كريات شمونة» الإسرائيلية على الحدود مع لبنان

3 وفيات و3269 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل