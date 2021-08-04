فيلم تسجيلي يظهر جهود الداخلية في إعلاء قيم حقوق الإنسان بالسجون

تشهد السجون المصرية، في الوقت الراهن تطويرا وتحديثا متواصلا مع الالتزام بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة في التأهيل والرعاية المقدمة للنزلاء، خاصة الصحية منها التى تطورت بشكل ملحوظ في ظل الارتقاء بالبيئة الصحية من مستشفيات وعيادات وقوافل طبية يتم إنفاذها للسجون مع الالتزام بكافة معايير حقوق الإنسان.

في ذات السياق عرضت وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب اليوم فيلما تسجيليا يظهر جهود الوزارة في إعلاء قيم حقوق الإنسان داخل السجون.

في نفس السياق تواصل وزارة الداخلية جهودها في مجال حماية ورعاية حقوق الإنسان التي تستهدف تطوير أساليب المعاملة العقابية بالسجون المصرية والاستجابة للحالات الإنسانية.

الجدير بالذكر أنه خلال الفترة الماضية تم الإفراج عن 5050 نزيلا بالسجون بقرار عفو رئاسي، بالإضافة إلى الموافقة على نقل 651 نزيلا إلى سجون قريبة من ذويهم، بالإضافة إلى تلقي 29089 اتصالا تليفونيا من أهالي نزلاء السجون لتحديد موعد الزيارات وتم إخطارهم بموعدها في حينه.

تنفيذ 108484 زيارة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا

إتاحة المكتبات في السجون للاطلاع وتنمية المهارات الثقافية لدى النزلاء، حيث بلغ عدد الكتب المستعارة بمعرفتهم 18141 كتابا، بالإضافة إلى مشاركة 2680 في الهوايات المختلفة، بالاضافة الى تمكين 85 نزيلا من اداء امتحانات ما قبل الجامعي داخل السجون مع استمرار تطهير وتعقيم مرافق السجون كافة.

وفي مجال الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء تم الكشف الطبي على 6091 نزيلا وصرف العلاج اللازم لهم كما تم تطعيم النزلاء بسجون طرة القناطر ابو زعبل الإسكندرية برج العرب المنيا ضد مرض الالتهاب الوبائي الكبدي والسحائي وجاري استكمال تطعيم باقي السجون فيما بلغ عدد الحالات التي تم عرضها على عيادات السجون 23151 حالة وعرض 3546 نزيلا على مستشفيات خارجية واجراء 191 عملية جراحية و23 حالة مناظير بمستشفيات قطاع السجون.

فيما نظم قطاع السجون وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية الفترة الاخيرة عدة زيارات إلى منطقة سجون المرج و5 سجون اخرى في إطار سياسة وزارة الداخلية لفتح السجون أمام منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والوفود الإعلامية للرد على كافة الشائعات التي تتردد حول أوضاع السجون على مستوى الجمهورية.

ضم الوفد عددًا من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وقام ممثلو أكثر من 110 صحيفة ووكالة أنباء أجنبية بزيارة إلى السجون الستة لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء سواء في عنابر السجن، أو المستشفى أو المكتبة أو كافة مرافق السجن.

فيلم تسجيلي يظهر جهود الداخلية في إعلاء قيم حقوق الإنسان