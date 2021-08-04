بلينكن ورئيس وزراء السودان يناقشان الصراع فى تيجراى

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن أنتوني بلينكن تحدث مع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، عن الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي واتفقا على دفع الأطراف صوب مفاوضات تقود إلى وقف إطلاق النار هناك.

وأضاف نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن المسؤولين ناقشوا اتساع نطاق المواجهة المسلحة في إقليمي أمهرة وعفر الإثيوبيين والوضع الإنساني المتدهور في إقليم تيجراي وما يتردد عن دخول القوات الإريترية، مجددا إلى إثيوبيا مما يؤثر على الاستقرار في المنطقة.

جدير بالذكر، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في وقت سابق.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه ناقش مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مبادرته الجديدة لتعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة الانتقال الديمقراطي في السودان.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعم واشنطن للحكومة الانتقالية السودانية، وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه بحث مع حمدوك تنفيذ اتفاقيات السلام السودانية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي تحدث، قبل نحو شهر، مع حمدوك بشأن الجهود المبذولة لدفع عملية السلام وتعزيز الإصلاحات السياسية.

وبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع حمدوك الدعم الأمريكي للحكومة المدنية الانتقالية وللإصلاحات في السودان.

كما ناقش الجانبان المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لحل التصعيد مع إثيوبيا بالحوار.

من جهته، ذكر مجلس الوزراء السوداني في بيان، أن وزير الخارجية الأمريكي أكد خلال المكالمة على "أهمية دور السودان في تحقيق الاستقرار في الإقليم، وجدد دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون لاستكمال مهام الانتقال، ودفع عملية السلام الشامل بالبلاد، ومعالجة القضايا الإقليمية والاقتصادية، بالإضافة لأهمية تعزيز الإصلاحات السياسية".