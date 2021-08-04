وزير الزراعة يبحث مع الرئيس التنفيذي لبنك الطعام دعم صغار المزارعين

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري آليات دعم صغار المزارعين، من خلال شراء منتجاتهم الزراعية من خلال الزراعات التعاقدية وبأسعار مناسبة ودعمهم بمستلزمات الإنتاج وإقامة مشروعات صغيرة وسلاسل إمداد وكذلك حقول إرشادية نموذجية من أجل زيادة الإنتاج ‏وكذلك دعم الفئات غير القادرة على الكسب ودعمهم بقروض بدون فائدة.

كما بحث الاجتماع إقامة ورش عمل مشتركة بين الوزارة وبنك الطعام من أجل الوصول إلى بروتوكول تعاون وآليات التنفيذ على أرض الواقع.

‏حضر الاجتماع الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية.

وكان وافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تمويل وإقراض 41 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزا لتجميع الألبان فى 5 محافظات (سوهاج - الغربية - الشرقية - البحيرة - دمياط).

كما وافق القصير على إنشاء عشرة مراكز جديدة لتجميع الألبان تابعة للوزارة فى المحافظات ذات الكثافة العالية لصغار مربي ماشية الألبان والتي تفتقر إلي وجود مراكز لتجميع الألبان.

ولفت القصير إلى أن تكون طبقاً للمواصفات القياسية حتى تكون نماذج تحتذى بها للقطاع الخاص وقد تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى 5%، كما تم استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشكل القانونى للتمويل.

وصرح مصطفى الصياد – نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان بأنه قد تم تشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانياً على أرض الواقع وتحديد إحتياجات التطوير لكل مركز.

وأضاف نائب الوزير أن الاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة فى أماكن تمركز صغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدى إلى الحصول على ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع ويعمل على فتح أفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين، خاصة أن مراكز تجميع الألبان هى المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان.