الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يبحث مع الرئيس التنفيذي لبنك الطعام دعم صغار المزارعين

اجتماع وزير الزراعة
اجتماع وزير الزراعة

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري آليات دعم صغار المزارعين، من خلال شراء منتجاتهم الزراعية من خلال الزراعات التعاقدية وبأسعار مناسبة ودعمهم بمستلزمات الإنتاج وإقامة مشروعات صغيرة وسلاسل إمداد وكذلك حقول إرشادية نموذجية من أجل زيادة الإنتاج ‏وكذلك دعم الفئات غير القادرة على الكسب ودعمهم بقروض بدون فائدة. 

كما بحث الاجتماع إقامة ورش عمل مشتركة بين الوزارة وبنك الطعام من أجل الوصول إلى بروتوكول تعاون وآليات التنفيذ على أرض الواقع. 

‏حضر الاجتماع الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية.

وكان وافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تمويل وإقراض 41 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزا لتجميع الألبان فى 5 محافظات (سوهاج - الغربية - الشرقية - البحيرة - دمياط).

كما وافق القصير على إنشاء عشرة مراكز جديدة لتجميع الألبان تابعة للوزارة فى المحافظات ذات الكثافة العالية لصغار مربي ماشية الألبان والتي تفتقر إلي وجود مراكز لتجميع الألبان.

ولفت القصير إلى أن تكون طبقاً للمواصفات القياسية حتى تكون نماذج تحتذى بها للقطاع الخاص وقد تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى 5%، كما تم استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشكل القانونى للتمويل.

وصرح مصطفى الصياد – نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان بأنه قد تم تشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانياً على أرض الواقع وتحديد إحتياجات التطوير لكل مركز.

وأضاف نائب الوزير أن الاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة فى أماكن تمركز صغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدى إلى الحصول على ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع ويعمل على فتح أفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين، خاصة أن مراكز تجميع الألبان هى المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان.

وزير الزراعة يبحث الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى دعم صغار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

لمنع الإهدار.. كيف تحمي الدولة خبز الفقراء من السرقة؟

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكى

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

حبس عامين وغرامة 250 ألف جنيه لمعلم الدروس الخصوصية؟.. «شوقى» يكشف الحقيقة

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. ورابط الحصول عليها

بعد تحذيره من «قرآن المنزل الخالى».. فتاوى مثيرة للجدل لمبروك عطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

3 هجمات خلال ساعتين.. إسرائيل تقصف الحدود مع لبنان

سقوط صاروخ على «كريات شمونة» الإسرائيلية على الحدود مع لبنان

3 وفيات و3269 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل