الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل 4 أيام بتهمة انتحال صفة موظف بحى مدينة نصر

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، انتحل صفة موظف بحي مدينة نصر للاستيلاء على أموال المواطنين.

تفاصيل القبض على موظف حي مدينة نصر المزيف

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا من شخصين، مقيمان بدائرة القسم، بقيام أحد الأشخاص بالمرور على المنطقة سكنهما مدعياً بأنه موظف بالحى التابع لمحل سكنه وتحصله من كل منهما على مبالغ مالية بزعم قدرته على إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهما إلا أنهما ارتابوا في أمره فقاما بالإبلاغ.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته مجموعة من الأوراق التى تدل على ممارسة نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانوني.

 

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