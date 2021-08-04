الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ تعلن موعد توزيع جوائز حفظ القرآن

رئيس المنطقة الأزهرية
رئيس المنطقة الأزهرية

أعلنت الإدارة المركزية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، عن بدء صرف جوائز الفائزين من مكاتب التحفيظ بمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، و تم تحديد 3 أيام لمكاتب تحفيظ إدارة كفر الشيخ، اليوم الأول لمكاتب تحفيظ الشيخ محي عبدالسلام، و سليمان عطاالله محمد عبدالعال، وعلي الزناتي، و بشير غازي، و إبراهيم عبد الونيس، واليوم الثاني لمكاتب تحفيظ عطيه شيحه، طه مسعد ، عبدالمحسن السعيد ، شاكر جودة، إسلام إبراهيم.

كما تم تحديد يوم الأربعاء 4 أغسطس لمكتب إدارة قلين ، والخميس 5 أغسطس لمكتب إدارة دسوق، والسبت 7 أغسطس لمكتب إدارة سيدي سالم ،ويوم الأحد 8 أغسطس لمكاتب فوه ومطوبس وبيلا ،ويوم الاثنين  9 أغسطس لمكاتب "الرياض ،الحامول ،بلطيم، أما مكتب إدارة كفر الشيخ فمحدد له 3 أيام من 10 ،و11و12 أغسطس.

وفي سياق آخر، تفقد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ مركز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية، المقام بمجمع معهدي كفر الشيخ الثانوي بنين، ومعهد محمد رجب الابتدائى للاطمئنان على سير العمل به، مشددا  على الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بإجراءات التصحيح السليم، ومراعاة الدقة عند التصحيح، مع التأكيد على أن مصلحة الطالب فوق كل اعتبار.

كما وجه رئيس المنطقة بتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لإتمام العمل بمركز التصحيح، ومراعاة جميع التدابير الاحترازية والالتزام بها، ومراعاة الأمن والسلامة، وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالتصحيح، لإنهاء أعمال التصحيح على أكمل وجه. 

أزهر جوائز القرآن كفر الشيخ تصحيح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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