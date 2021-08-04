تقرير الطفولة والأمومة عن تعذيب شاب أمام ابنتيه: الطفلتان فقدتا النطق

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة في اتهام 3 أشقاء وآخرين، بهتك عرض مالك "مقلة" وتجريده من ملابسه وتصويره عاريًا وإرغامه على تحرير إيصالات أمانة لإطلاق سراحه، في حضور طفلتيه بمنطقة النزهة في القضية رقم 3394 لسنة 2021 جنايات المرج المقيدة برقم 730 لسنة 2021 کلي شرق القاهرة، في التقرير التالي نستعرض تقرير الطفولة والأمومة حول الواقعة.

- تقرير المركز القومي للأمومة والطفولة

و ثبت بتقرير المركز القومي الطفولة والأمومة أن الطفلين تعرضا لصدمة نفسية إثر مشاهدة والدهما المجني عليه، حال التعدي عليه بالضرب مما تسبب فقدان الثانية للنطق والتبول اللاإرادي لهما .

وجاء بأقوال نقيب شرطة ومعاون مباحث النزهة، إنه حال مروره الأمني تمكن من ضبط المتهم الرابع ، و فحص هواتفه الجوالة عثر على تسجيلات تصویر الواقعة، فتم ضبط باقي المتهمين الذين بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة باحتجاز المجني عليه وهتك عرضه .

كما جاء بأقوال مقدم شرطة ورئيس مباحث المرج، بأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة حسبما شهد به الأول .

- تفاصيل قرار الإحالة

جاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أنه بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "ا. ع" - 52 سنة - حارس عقار – مقيم النزهة الجديدة "محبوس"، و"م. ا" 25 سنة - مقيم النزهة الجديدة، و"ن ا" 38 سنة، مقيمة بمركز فاقوس الشرقية وحاليا النزهة القاهرة "محبوسة"، و"أ م" 39 سنة – سائق – مقيم بالنزهة "محبوس"، و" م. أ" 32 سنة، سمسار عقارات مقیم المرج القاهرة، لأنهم في غضون سبتمبر 2020، بدائرة قسم شرطة المرج، محافظة القاهرة، احتجزوا وآخرون مجهولون المجني عليهم "ع. ف" وابنتيه "ر، و " واللتين لم يبلغا من العمر ثمانية عشر عامًا|، بأن استدرجوا الأول لمسكن المتهم الأول واهمين إياه بطلب أهلية المتهمة الثالثة زوجته عرفيًا للقاء لتصحيح زواجهما، فاصطحب برفقته ابنتيه، فاحتجزوهم دون وجه حق أوامر من أحد الحكام، وعذبوا الأول بالتعذيبات البدنية فأحدثوا إصابته الثابتة بمقاطع التسجيلات التصويرية، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

- المتهمون هتكوا عرض المجني عليه

أضاف قرار الإحالة أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليه" ع. ف" بالقوة، بأن أشهر الأول في مواجهته سلاح أبيض سكین، حتى حسر عنه ملابسه وطلب من الثاني إتيان الفعل، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع قرار الإحالة أن المتهمين سرقوا المنقولات المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهروا في مواجهته سلاح أبيض (سكین - شفره موس) وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته على النحو المبين بالتحقيقات .

أشار قرار الإحالة أنهم أكرهوا المجني عليه بالقوة والتهديد على توقيع سندات مثبتة لدين (إيصالات أمانة)، بأن أشهروا في مواجهته أسلحة بيضاء مهددين إياه بالإيذاء وتمكنوا من تلك الوسيلة من أخذ توقيعه على إيصالات أمانة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه ، بأن التقطوا له صورا حال گونه عاريًا في مكان خاص على النحو المبين بالتحقيقات، عرضوا حياة الطفلتين "ر.ع" و"ر.ع" للخطر حال كونهما لم يبلغا من العمر سبع سنوات وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، و حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "سكین - موس" ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية النحو المبين بالأوراق.