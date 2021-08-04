انفصال عادل ومنصف.. القصة الكاملة لطلاق بيل جيتس وزوجته رسميًا

تصدر انفصال مؤسس شركة «مايكروسوفت» الأمريكية، بيل جيتس، وزوجته ميليندا فرينش جيتس، رسميا، بعد زواج دام 27 عاما، تريند جوجل اليوم.

التقى الزوجان المتميزان في "مايكروسوفت" في عام 1987، بدآ يتواعدان، ولكن، بحسب ما قال بيل في فيلم وثائقي على نيتفليكس "اهتممنا كثيراً ببعضنا، وكان أمامنا احتمالان لا ثالث لهما: إما أن ننفصل أو نتزوج".

وتزوجا في 1994، أنجب الزوجان المليارديران ثلاثة أبناء، ويشتركان بإدارة مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وأنفقت المؤسسة المليارات على محاربة بعض القضايا مثل الأمراض المعدية وتشجيع التلقيح لدى الأطفال.

"انفصالهما"

بعد 27 عاما وفي مايو 2021 قال الزوجان على تويتر: "بعد قدر كبير من التفكير، والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قراراً بإنهاء زواجنا"، وأضافا: "لقد قمنا بتربية 3 أطفال رائعين وبنينا مؤسسة تعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين جميع الناس من أن يعيشوا حياة صحية ومنتجة". والزوجان لهما 3 أبناء أصغرهم عمره 18 عاماً.

"أسباب غير واضحة"

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة ووثائق، أن ميليندا غيتس بدأت الاستعداد للطلاق من مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، منذ عامين تقريبا، وان زوجته كانت تناقش قضية الطلاق مع المحامين منذ عام 2019 على الأقل.

كما أفادت الصحيفة بأن الزوجين لم يحددا سبب الطلاق، لكن المصادر قالت إن السيدة غيتس، ومن بين أمور أخرى، كانت قلقة بشأن اتصالات زوجها بالمصرفي الراحل جيفري إبستين، الذي اتهم بالاتجار بالقصر واستغلالهن جنسيا.

"القواعد الأمريكية"

وبحسب قواعد وأسس ولاية واشنطن الأمريكية فإنها دولة ملكية مجتمعية، وتنص القواعد أنه في حالة وقوع الطلاق يتم تقسيم كافة الأصول المتراكمة خلال فترة الزواج بالتساوي بين الزوج والزوجة في حالة الطلاق.

"الطلاق رسميا"

وأنهى قاض في مقاطعة كينج بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إجراءات انفصال واحد من أغنى وأقوى الأزواج في العالم، واكتفى القاضي الذي أنهى الطلاق بالتصريح أن عقد الطلاق كان «عادلا ومنصفا».