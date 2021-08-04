«مرحلة المراهقة» على طاولة مركز الجزويت بالإسكندرية

ينظم الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء٬ ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان "مرحلة المراهقة: تحديات، صعوبات ومواجهة"٬ والتي تقدمها الباحثة الدكتورة ديانا أسطفانوس.

واللقاء رحلة من التعلم والاكتشاف حول مرحلة المراهقة٬ وتتطرق إلى: معنى المراهقة، سيكولوجية المراهقة، أنماط المراهقة، مظاهر النمو في المراهقة - الاحتياجات النفسية في مرحلة المراهقة - مراحل تشكل الهوية - مهارات التعامل مع المراهقين ومعالجة مشكلات المراهقة - المراهق وقضية ايجاد معنى الحياة.

وبحسب متخصصين لا تقتصر المشاكل التي يتعرض لها المراهق على تلك التي تظهر مباشرةً. بل ثمة مشاكل عدة تظهر في المدى البعيد وتساهم في خلق مجتمع يشوبه الكثير من الخلل من النواحي التربوية والنفسية والأخلاقية والصحية. المشاكل التي يواجهها المراهقون متنوعة، منها الاضطرابات النفسية التي تعانيها نسبة 40 في المئة منهم، في حين تعاني نسبة 15 في المئة من المراهقين خطر الوزن الزائد، كما تتعرض نسبة 30 في المئة منهم إلى التعنيف الكلامي. تضاف إلى ذلك مشكلة إدمان المخدرات المنتشرة في أماكن مختلفة. وهي كلّها مشاكل خطرة لا يمكن الاستهانة بها نظراً إلى تداعياتها الكثيرة. تضاف إليها المشكلة المتفاقمة أبدًا وسريعًا، وهي الإدمان على الانترنت وألعاب الفيديو، والتي لها أيضاً تداعيات كثيرة نفسية وصحية واجتماعية.

هذا إضافة إلى حوادث يمكن التعرض لها، مع الإشارة إلى أن الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن حوادث السيارات تحتل المرتبة الأولى بين أسباب وفيات المراهقين. أما الاكتئاب والانتحار فيأتيان في المرتبة الثانية بين أسباب وفيات المراهقين في الولايات المتحدة من سن 15 إلى 19 سنة. أيضاً تبرز مشكلة التدخين التي هي مشكلة كبيرة تتم مواجهتها بين المراهقين، تليها السُمنة التي تعتبر مشكلة خطرة أيضاً. أما الإحصاءات المتعلقة بلبنان والتي قامت بها منظمة الصحة العالمية بالتعاون المركز الطبي التابع للجامعة الأميركية في بيروت فتشير إلى أن مراهقاً من 4 في لبنان يعاني خللاً نفسياً عاطفياً، ونسبة 6 في المئة فقط تخضع للمتابعة والعلاج. كذلك يصل معدل السُمنة بين المراهقين إلى 15 في المئة، وأكثر من 20 في المئة منهم يواجهون مشكلة التدخين بأنواعه.

وديانا أسطفانوس٬ حاصلة على ماجستير علم النفس الإرشادي المهني والعلاج النفسي من جامعة ليدرشيب بولاية فلوريدا الأمريكية. تفرغت للعمل التنموي وخدمة المجتمع منذ عام 2009 لتشارك في تأسيس "مؤسسة انوار الفنار لخدمة وتنمية المجتمع" وكذلك "بيت الرجاء لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية". مستشارة نفسية ومدربة معتمدة من الهيئة الدولية للمعالجين التكميليين Complementary Therapists Accredited Association بأمريكا.