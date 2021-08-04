الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عروض المسرح المتنقل لليوم الثانى على التوالى فى كفر يوسف بالدقهلية

القوافل الثقافية
القوافل الثقافية لإقليم شرق الدلتا الثقافي

استمرت لليوم الثاني على التوالي عروض المسرح المتنقل في قرية "كفر يوسف" بمركز ومدينة شربين، فى إطار مشاركة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في فعاليات مبادرة "حياة كريمة" بقرى محافظة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة أمل عبد الله.

 

بدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "دور الشباب في تنمية المجتمع" حاضرها الدكتور ثابت غنام، أكد فيها علي أن الشباب هم عماد كل أمـة وأساسهـا، فهم قادة سفينة المجتمع نحو التقدم والتطـور، وأداة فعالـة للبناء والتنميـة، وحينما يغيب دور الشباب عن ساحـة المجتمع أو يساء ممارسته، تتسارع إلى الأمة بوادر الركود، وتعبث بهـا أيادي الإنحطاط وتتوقف عجلة التقدم، تلاها أمسية شعرية للشاعر عصام ابو الدهب شارك فيها بباقة من انتاجه الشعري، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية والتي قدمت مجموعة من أغاني الفلكور السواحلي منها "صياد من المطرية، من بدرى صاحى"، بجانب ورشة فنية للأطفال ومكتبة متنقلة استمرت طوال فترة الفعاليات.

 

قرية كفر يوسف وزارة الثقافة مبادرة حياة كريمة إيناس عبد الدايم المخرج هشام عطوة

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وائل لطفي

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