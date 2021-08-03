الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

خلعت الحجاب وفضلت الاعتزال.. أسرار حسناء الشاشة هدى رمزي

هدى رمزي
هدى رمزي

تعد الفنانة هدي رمزي واحدة من النجمات صاحبات الظهور المميز على الشاشة، وكانت في فترة عملها الفني من أهم نجمات جيلها، وانتشرت أعمالها الفنية ما بين السينما والتلفزيون ووصلت للعب دور البطولة المطلقة، حتى قررت الاعتزال المفاجئ في مجدها الفني والابتعاد عن الأضواء دون مقدمات.

هدى رمزي مواليد 1958 وهي من أسرة فنية فقد كان والدها المخرج  والمنتج الكبير حسن رمزي وشقيقها محمد رمزي كان منتج سينمائي، وهي النشأة التي كان لها تأثير كبير في حياتها جعلتها من محبي الفن والسينما منذ صغرها، ولعبت المصادفة دور هام في بداية مشوارها الفني، فقد كانت بدايتها الفنية في سن 17 عام حينما اعتذرت الفنانة بوسي بشكل مفاجئ عن لعب دور ابنة الفنانة نجلاء فتحي في فيلم ذات الرداء الأبيض بسبب امتحانات الجامعة، وكانت الفنانة نجلاء فتحي قد التقت هدى رمزي بصحبة والدها في أكثر من مناسبة وبعدما علمت نجلاء فتحي اعتذار بوسي عن العمل اقترحت على حسن رمزي أن تؤدي أبنته هدى الدور وقالت عنها أنها صاحبة ملامح جذابة وتصالح بشدة للعب ذلك الدور، وبعد إلحاح من هدي وافق حسن رمزي على أن تلعب أبنته دور أبنة نجلاء فتحي في الفيلم، بعدما  اشترط عليها أن تنجح فى الثانوية العامة كى يسمح لها بالاستمرار فى عالم الفن، وهو ما حدث بالفعل وحصلت هدى على درجات مرتفعة وكانت من الأوائل على دفعتها.

شاركت بعد ذلك في العديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والتلفزيون منها بئر الخيانة و حنفي الأبهة جري الوحوش، كما شاركت في بطولة بعض المسلسلات منها أحلام الفتى الطائر مع الفنان الكبير عادل إمام.

وتزوجت هدى خلال مشوارها الفني 6 مرات كانت بدايتهم في سبعينات القرن الماضي من الفنان المعتزل حمدي حافظ، وتزوجت من رجل أعمال يدعي مصطفي البليدي الذي تزوج ميرفت أمين عقب طلاقه منها، وكان أخر أزواجها لاعب الكرة بالنادي الأهلي شريف عبدالمنعم، وقررت الاعتزال رغم نجوميتها وشهرتها في مطلع التسعينات من القرن الماضي وقالت عن ذلك في أحد اللقاءات النادرة لها :"فجأة وجدت نفسى أرغب فى ارتداء الحجاب وكان وقتها من الصعب أن أعمل وأنا محجبة، فقررت التوقف عن العمل والاعتزال نهائيا، حتى عندما خلعت الحجاب فضلت الاستمرار فى الابتعاد، ولم استطع أن أنكر أن العودة للفن راودتنى فى بعض الأحيان".

هدي رمزي السينما والتلفزيون حسن رمزي محمد رمزي الفن والسينما

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