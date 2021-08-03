بدعوة من المحافظ.. شواطئ الإسكندرية تستقبل 350 فردا من ذوي الاحتياجات

استقبلت شواطئ الإسكندرية، اليوم، أكثر من 350 فردا من ذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة من الجمعيات المختصة بكل من شاطئي ستانلي، والمندرة المجاني، في إطار دعوة محافظ الإسكندرية لاستقبال الجمعيات الخيرية وجمعيات ذوي الاحتياجات على شواطئ المحافظة.

و استقبلت كبائن شاطئ ستانلي، جمعية براعم الجنة لذوي القدرات الخاصة، في الكبائن التي تم تخصيصها من قبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لمديرية التضامن الاجتماعي تخصص للحالات الخاصة، بينما استقبل الشاطئ عدد 50 فردا من جمعية رسالة، كما استقبل شاطئ المندرة المجاني 300 فرد من مبادرة أهل التحدي لذوي الهمم.

شواطئ الإسكندرية



يشار إلى إن العدد الكلى للجمعيات التى تم استقبالها على شواطئ الإسكندرية منذ بداية الإعلان عن إستقبال الجمعيات مجانا، على شواطئ الإسكندرية حتى الآن تخطى 70 جمعية خيرية ، شملت أطفال مستشفى 57357، وكذلك مستشفى بهية لأورام الثدي، والأطفال من ذوي القدرات الخاصة الحركية والسمعية والبصرية و الذهنية كما تم استقبال المئات من ملوك الكراسي على شاطئ المندرة لذوي الهمم.

شواطئ الإسكندرية



نسب إشغال الشواطئ اليوم

وشهدت الشواطئ واليوم نسب إشغال تراوحت ما بين 25% إلى 50 %، بينما حقق شاطئ ميامي العام نسبة 100%، يليه شاطئ البوريفاج الشرقى بنسبة إشغال 75%، ثم شواطئ بحرى المميز و إيناس حقي، و محمود سعيد، و جزيرة الدهب بنسبة إشغال 50%، بينما كانت نسبة إشغال شواطئ العجمي العامة 50% والمؤجرة 30%.

واستقبل موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، 37 حجزا بعدد أفراد 302 فرد، اليوم الثلاثاء، بينما تم استقبال 44 حجزا بعدد 270 فرد لغد الأربعاء.

شواطئ الإسكندرية

المرور اليومي ومتابعة الشواطئ

وتم خلال المرور اليومي على الشاطئ، التأكد من جاهزية وحدات إسعافات الشواطئ، و تزويدها بمواد الإسعافات الأولية اللازمة، ومتابعة أعمال نظافة رمال الشواطئ و إزالة المخلفات من المياه، ونظافة دورات مياة الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، وتم التأكد من أسعار تذاكر الدخول بجميع الشواطئ وعدم فرض إكراميات.