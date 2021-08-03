«كورونا» تعود إلى ووهان.. والحكومة الصينية تفحص جميع السكان

أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها ستُخضع جميع سكان المدينة لفحص كورونا، في وقت عاد الفيروس إلى مكان ظهوره وفيما المتحورة دلتا تحتم فرض تدابير إغلاق مشددة في أنحاء العالم.

ويسجل الفيروس عودة قوية تفاقمها حملات تلقيح بطيئة ومتحورات أكثر فتكا حتى في أماكن تباهت بنجاحها في التغلب على أسوأ الأضرار.

تمكنت الصين من خفض حالات الإصابة التي تنتقل محليا إلى الصفر بعد رصد الفيروس للمرة الأولى في ووهان، ما سمح لعجلة الاقتصاد بالعودة إلى الدوران بشكل طبيعي إلى حد كبير.

لكن تفشيًا جديدًا للفيروس يهدد إنجازاتها تلك، مع وصول المتحورة دلتا إلى عشرات المدن إثر رصد إصابات بين عمال نظافة في مطار نينجيانغ، تسببت في انتقال الفيروس إلى مختلف أنحاء البلاد.



في ووهان، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر 2019 وخضعت لتدابير إغلاق صارمة خلال الأشهر الأولى، قالت السلطات إنها بصدد إطلاق برنامج فحوص على نطاق واسع لجميع السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة.

في سائر أنحاء الصين، حجرت السلطات سكان مدن بأكملها وقطعت خطوط النقل المحلية وباشرت حملة فحوص على نطاق واسع في وقت تصارع البلاد أكبر تفش للفيروس خلال أشهر.

وما زال العديد من الأشخاص يخضعون لتدابير حجر في أستراليا حيث انتشر الجيش في شوارع سيدني، أكبر المدن الأسترالية، والمناطق المحيطة التي تدخل الأسبوع السادس من تدابير العزل المتوقع أن تستمر حتى نهاية أغسطس.

وتبذل السلطات جهودا مضنية لوقف انتشار المتحورة دلتا الشديدة العدوى في المدينة، ولضمان التزام المواطنين بتدابير الحجر، بعد تسجيل أكثر من 3600 إصابة منذ منتصف يونيو.

انتشر الفيروس أيضا في أماكن سجلت برامج التلقيح فيها نجاحا نسبيا، إذ تشهد الولايات المتحدة موجة جديدة تنسب للمتحورة دلتا التي دفعت بمعدلات إشغال المستشفيات إلى مستويات لم تشهدها منذ الصيف الماضي.

وحققت الولايات المتحدة الاثنين هدف الرئيس جو بايدن المتمثّل في إعطاء 70 % من البالغين جرعة واحدة على الأقلّ من اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا، بعد شهر تقريبًا من الموعد المحدّد سابقًا في 4 يوليو.

وعزت السلطات تفويت هذا الموعد وتزايد الإصابات إلى انخفاض معدلات التلقيح، خصوصا في المناطق المحافظة تقليديًا في الجنوب والوسط الغربي وبين مجموعات مثل الشباب وذوي الدخل المنخفض والأقليات العرقية.

وقال جيف زينتس منسق مكافحة الجائحة في البيت الأبيض للصحافيين "هذه الحالات تتركز في مجتمعات ذات معدلات تطعيم منخفضة".

وأضاف "تم اكتشاف حالة واحدة من كل ثلاث حالات على مستوى البلاد، في فلوريدا وتكساس الأسبوع الماضي".

لكن خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفعت معدّلات التلقيح في الولايات التي تضرّرت بشدّة جرّاء أحدث موجة كوفيد سبّبتها المتحورة دلتا الشديدة العدوى.

وأمام تفشي المتحورة دلتا تفكر بعض الدول في إعطاء جرعات إضافية لتعزيز المناعة ضد متحورات فيروسية أشد عدوى.

وأعلنت ألمانيا الإثنين أنها ستقترح بدء تطعيم المسنين والفئات الأكثر عرضة للإصابة بجرعات معزِّزة مشيرة إلى مخاوف من "انخفاض الاستجابة المناعية أو تراجعها بشكل سريع" لدى بعض الفئات.

وسيوصى أيضًا لمجموعة أخرى بتلقي جرعة إضافية معززة وتضم الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات أسترازينيكا وجونسون أند جونسون، بحسب إعلان لوزارة الصحة يندرج "في إطار الرعاية الصحية الوقائية".