غدا.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة

يجري اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غدا الأربعاء، جولة لمنطقة عزبة ابو قرن بحي مصر القديمة لمتابعة أعمال إزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية،باعتبارها من أكبر وأصعب المناطق العشوائية، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالتها ونقل سكانها لمساكن حضارية فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات .



وأشارت محافظة القاهرة، الى أن جولة محافظ القاهرة، ستبدأ من الشارع المواجة لوحدة الحماية المدنية بشارع صلاح سالم بمصر القديمة.

- البدء في إزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية

كان اعلن حي مصر القديمة، برئاسة اللواء خالد شحاته، اليوم، البدء في إزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية ويأتي ذلك ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق، وتغيير حياتهم للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية.

وتأتي الاعمال تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وقيادة اللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة، وتقع عزبة أبو قرن العشوائية بالقرب من مسجد عمرو بن العاص، وسيتم نقل نحو 4700 أسرة تباعا إلى وحدات مؤثثة داخل «مشروع معًا» بنطاق حي السلام أول.

- تنفيذ خطة القضاء على عشوائيات المنطقة الجنوبية

وكانت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، قد قالت إنه يجري تنفيذ خطة القضاء على عشوائيات المنطقة الجنوبية تباعا وبداية عهد جديد لجني ثمار التطوير واستعادة المظهر الحضاري لتلك المناطق التي تضررت عقود طويلة، ويتم حاليا تنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية والقيادة السياسية، التي تهدف إلى القضاء على المناطق العشوائية حتى تصبح مصر بلا عشوائيات و الارتقاء بالمواطن، وتغيير حياته بنقله من العشوائيات خاصة العشوائيات الخطرة إلى مجتمع آمن متحضر وراقٍ يتمتع بحياة كريمة بها جميع الخدمات ويحيا في بيئة آمنة.

وأشارت نائب محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، إلى وجود توجيهات واضحة من الدولة والقيادة السياسية بسرعة إزالة المناطق غير الآمنة من أجل سلامة المواطنين، ونقل الأهالى للمناطق السكنية الجديدة، والتشديد على عدم عودة العشوائيات مرة أخرى.

- الانتهاء الفعلي من أعمال التسكين لأهالي بطن البقرة

وأكدت أنه تم الانتهاء الفعلي من أعمال التسكين لأهالي بطن البقرة بالتوازى مع عملية الإخلاء وإزالة العقارات؛ لتصبح بطن البقرة خالية تماما من أي مواطن، حيث تم نقل وتسكين 2089 أسرة وإزالة 713عقارًا و83 محلًا وورشة وصرف تعويض للأنشطة قرابة 33 مليون جنيه.

وشددت على أن تغيير حياة المواطنين للأفضل هدف رئيسي للدولة، علاوة على الحفاظ على أرواحهم خاصة في المناطق الخطرة، مع تحقيق العدالة وتسليم المستحقين وحداتهم في الحال لتحقيق الخطة الحضارية المتكاملة بعد إزالة العشوائيات، التي تعد من أخطر القضايا لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع.