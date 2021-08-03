الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. «الأطباء» تحتفل بإطلاق اسم الشهيد جمال أبوالعلا على أحد شوارع الجيزة

بالشهيد الدكتور جمال
بالشهيد الدكتور جمال أبو العلا

تعقد النقابة العامة للأطباء، غدًا، احتفالية بالشهيد الدكتور جمال أبو العلا، حيث سيتم تركيب لافتات تحمل اسم الشهيد غدًا في الحادية عشرة مساءً، بمنطقة فيصل، بناءً على قرار محافظ الجيزة.

وقرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اطلاق اسم الشهيد الدكتور جمال أبو العلا استشارى الباطنة الذى وافته المنية فى مايو 2020 جراء جائحة كورونا على أحد الشوارع بفيصل.

جاء ذلك القرار استجابة لطلب أهالي المنطقة التى عاش وعمل فيها الشهيد طوال ٤٠ سنة من خلال عيادته، لخدمة أجيال عديدة من أهالى المنطقة وما حولها حيث رفض إغلاق عيادته فى بداية الجائحة حتى أصيب أثناء عمله.

رحلة عطاء الطبيب الراحل، قابلها أهالى منطقة فيصل بالجيزة بالحب والوفاء، حيث قام أهالى المنطقة بجمع توقيعاتهم ورفعها فى مذكرات لمحافظ الجيزة يطالبونه بإطلاق اسمه على الشارع الذى عاش وخدم فيه الشهيد، وبالفعل استجاب المحافظ لمطالب الأهالى.

إحصائيات كورونا فى مصر
 

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس، خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 231259 حتى اليوم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 51 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة ٧ حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 284362 من ضمنهم 231259 حالة تم شفاؤها، و16535 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور جمال ابو العلا تركيب لافتات الشهيد منطقة فيصل محافظ الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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