الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 14 شخصًا فى تصادم ميكروباص أمام شركة الملاحات بالفيوم

تصادم ميكروباص
تصادم ميكروباص

أصيب 14 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي الطريق السياحي، أمام شركة الملاحات قرية شكشكوك بمحافظة الفيوم.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطاراً يفيد بورود بلاغ من مستشفى إبشواي المركزي بوصول 14 شخصًا مصابا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكى.

 تصادم ميكروباص

وتلقى مرفق إسعاف الفيوم بلاغ بحادث تصادم سيارتي ميكروباص مع ملاكي، وعلى الفور تم توجه 14 سيارة إسعاف، وتبين إصابة 14 شخصا وتم نقل 10 منهم مستشفى إبشواي و4 مستشفي الفيوم العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وفي سياق آخر، عثر الأهالي على شخص في العقد الثاني من العمر مطعون بالبطن بسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" بجوار مدرسة العلياء بمنطقة الصيفية القديمة في حالة يرثى لها.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد أسامة السحلي مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بالعثور الأهالي على شاب مطعون بالبطن.

 تصادم 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة الرائد حسين فؤاد رئيس المباحث بالقسم وتبين بإصابة شخص في العقد الثاني من العمر مطعون بالبطن بسلاح أبيض وفي حالة خطيرة نزيف من آثار الطعن.

وقامت سيارة مرفق الإسعاف بنقل المصاب إلى المستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وتوجهت سيارة الشرطة معهم محاولة معرفة الجاني للقبض عليه وتقديمه للمحاكمة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

تصادم ميكروباص
تصادم ميكروباص
تصادم ميكروباص
تصادم ميكروباص
اصابة 14 شخص ا حادث تصادم شركة الملاحات بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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