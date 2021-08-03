تقرير يكشف تراجع أداء حزب الحركة الوطنية خلال الفترة الماضية (فيديوجراف)

نشرت أمانة شباب الجمهورية بحزب الحركة الوطنية المصرية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، فيديوجراف بعنوان "الحركة الوطنية إلى أين؟"، على إثر القرارات الأخيرة بالحزب وقيام رئيس الحزب بإصدر قرار بفصل 3 من قيادات الحزب المؤسسين وهم النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد بالحزب، والدكتور نور الشيخ، الأمين العام المساعد بالحزب، ومحمد صلاح الساحة، الأمين المساعد لأمانة الشباب بالحزب.

وأوضح الفيديوجراف، أن الحزب شهد هبوطا حدا خلال الثلاث السنوات الأخيرة، من 2018 إلى 2021، وتضمن الفيديو عدد العضويات فى الحزب منذ 2018 وحتى الآن، وعدد الأعضاء الممثلين داخل المجالس النيابية، وكذلك أنشطة الحزب خلال تلك الفترة.

ووصل عدد الأعضاء فى 2018، 30 ألف عضو، وخلال الثلاث سنوات وصل لـ 3000 عضو،، كما تتضمن عدد مقرات الحزب الذى وصل فى 2018 لـ 89 مقر، وخلال الثلاث السنوات " 2021"، وصل إلى 25 مقر.

كما تضمن الفيديو جراف أنشطة الحزب خلال السنوات الأخيرة فوصل متوسط الأنشطة والفعاليات السنوية مشاركة 50 عضو فأكثر، فكان فى 2018، 25 فاعلية سنوية، وخلال الفترة الماضية لـ 2021 وصلت 3 فعاليات سنوية فقط.

أما عن عدد أمانات المراكز مكتملة التشكيل، ففى 2018 كان هناك 22 أمانة محافظة، وذلك وفقا للمؤتمر العام فى 2018، ومنذ ذلك حتى 2021، وصل إلى 11 أمانة مكتملة التشكيل.

وعن التمثيل البرلمانى فى 2018، وكانت وقتها آنذاك غرفة نيابية واحدة هي مجلس النواب، وصل عدد الأعضاء بالمجلس لـ4 نواب، والتمثيل البرلماني للحزب فى 2021 بالغرفتين "النواب والشيوخ" وصل لـ2 أعضاء، منهم عضو تم إسقاط عضويته.

وكان شهد الحزب خلال الفترة الماضية عدد من الاستقالات الجماعية وحملات التضامن مع "عزمي ونور والساحة" على أثر قرار رئيس الحزب بفصلهم.