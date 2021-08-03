إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق «الزعفرانة- السخنة»

أصيب صباح اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "الزعفرانة- السخنة"، وتم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة المختصة.

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق "الزعفرانة - السخنة"، وتم الدفع على الفور بسيارات لمكان الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

كان أصيب مساء أمس الاثنين 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي بطريق الأحياء شمال مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج اللازم.



تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بطريق الأحياء شمال مدينة الغردقة،وتم الدفع بسيارتين من مرفق إسعاف البحر الأحمر لمكان الحادث فور ورود البلاغ.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارِ العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.