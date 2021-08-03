الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موقع إيطالي: مبادرات أمريكية - فرنسية لحل الأزمة الدبلوماسية في إثيوبيا

إقليم تيجراي
إقليم تيجراي

أكد موقع فارودي روما الإيطالي، أن هناك مبادرات أمريكية وفرنسية جارية الآن لوقف الصراع القتال المحتدم في إقليم تيجراي.

وقال الموقع إنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصراع الإثيوبي بانتصار جيش تيجراي على الجيش الفيدرالي، انتقلت الحرب إلى المرحلة الثانية، وهو الصراع الوطني بنية إسقاط نظام أبي أحمد.

يأتي هذا بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية التي يعتزم الرئيسان الأمريكي والفرنسي  جو بايدن إيمانويل ماكرون وضعها من أجل حماية الاستقرار المهدد الآن في منطقة القرن الإفريقي.

ووفقًا للتقرير الإيطالي فإن هناك مبادرات دبلوماسية فرنسية أمريكية مهمة جارية.

ومن ناحيتها، تقوم سامانثا جين باور رئيسة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  بزيارة رسمية إلى السودان وإثيوبيا.

وتهدف باور إلى  رفع الحصار الذي فرضه نظام أديس أبابا على المساعدات الإنسانية في تيجراي لإنقاذ مئات الآلاف من الناس من المجاعة والمجاعة.

 الهدف الثاني المعلن هو دفع الحكومة الإثيوبية والمعارضة الإثيوبية للجلوس في مفاوضات السلام لإيجاد حل سلمي للصراع المستمر.

و في إثيوبيا، ستلتقي باور مع مستشار الأمن القومي الإثيوبي ومن المقرر أيضًا لقاء مع رئيس الوزراء آبي أحمد.
ستلفت باور انتباه الحكومة الإثيوبية إلى مخاوف الرئيس جو بايدن بشأن أنباء الاعتقالات الجماعية والضرب والتعذيب للمواطنين الإثيوبيين من تيجراي التي تجري في العاصمة أديس أبابا والمدن الكبرى الأخرى في البلاد التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة الإثيوبية. 

ووفقا للتقرير فإن المبادرة الدبلوماسية الأمريكية مدعومة بمبادرة موازية للحكومة الفرنسية، ففي يوم السبت 31 يوليو ، اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الوزراء الإثيوبي ، أبي أحمد ، ورئيس الوزراء السوداني ، عبد الله حمدوك ، معربًا عن مخاوف الإليزيه من تصاعد الصراع في منطقتي أمهرة وعفر والوضع الإنساني الرهيب في تيجراي. 

ودعا «ماكرون» إلى الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والوقف الفوري لإطلاق النار وبدء حوار وطني لإنهاء الحرب الأهلية.

وأكد «ماكرون» دعم الحكومة الفرنسية الكامل لجهود مارتن جريفيث ، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وبعثة سامانثا باور.

صحيفة farodiroma الايطالية مبادرات أمريكية وفرنسية الصراع في إثيوبيا إقليم تيجراي المعارض إثيوبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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