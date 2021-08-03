عمرو طلعت يكشف لـ«الدستور» محاور مشاركة «الاتصالات» في «حياة كريمة»

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنَّ مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف من أفضل المبادرات المجتمعية التي تنفذها الدولة وتستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتقديم خدمات حكومية جيدة.

وأضاف «طلعت» لـ«الدستور» أنَّ المبادرة ستتيح فرص عمل مباشرة للشباب في الريف وستؤدي إلى إتاحة مجالات جديدة أمام الشباب.

المحور الأول: برامج محو الأمية الرقمية

وتابع أنّ وزارة الاتصالات تشارك في المبادرة بمجموعة محاور أهمها: برامج محو الأمية الرقمية للمواطنين بالريف وخاصة الشباب بالتعاون مع مراكز الشباب والرياضة وجمعيات المجتمع المدني وقصور الثقافة لتقديم محتوي رقمي وتوعوي للشباب لتأهيلهم نفسياً وعقلياً وبدنياً ورقمياً لسوق العمل.

وأكد أن البرامج تحتوي على كورسات تدريب مجانية في مجال تعلم علوم الحاسب الآلي وأدوات تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى برامج للمهارات واللغات والموارد البشرية بهدف خلق جيل جديد واعي ومتعلم وحماية الشباب من الأفكار المتطرفة والغريبة على المجتمع.

ولفت إلى أن خطة الوزارة في مجال التدريب ستتيح آلاف فرص التدريب والتعلم للشباب عبر منصات تم إنشائها للتواصل رقمياً مع الشباب عن بعد بالتعاون مع العديد من الجامعات الكبيرة في مصر والخارج، موضحاً أن القيادة السياسية وجهت بتذليل كل العقبات لتأهيل وتوظيف الشباب في جميع القطاعات.

وأضاف أن جميع البرامج التدريبية تتحمل الدولة تكلفتها بالكامل وهذا كمنحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب وهناك مميزات كثيرة تقدمها البرامج التدريبية ويجري حالياً إنشاء 15 مركزاً للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تم تنفيذ 6 منها تستهدف تحفيز الشباب والمبدعين لتقديم أفكار نافعة للمجتمع يتم تحويلها إلى تطبيقات تخدم المواطنين وتحل مشاكلهم اليومية.

المحور الثاني: ربط مليون منزل ريفي بالإنترنت فائق السرعة

وأشار إلى أن المحور الثاني محور إنشاء شبكة فايبر متكاملة بالقرى وربط مليون منزل ريفي بالإنترنت فائق السرعة بعد توصيل بكابلات الفايبر خلال العام الأول للمبادرة بهدف تقديم جميع الخدمات للمواطنين عن بعد «أونلاين» من المنزل منها التعليم والصحة والخدمات الحكومية خاصة بعد ميكنة الجامعات الحكومية والامتحانات الالكترونية وتقديم المناهج الدراسية والمحاضرات «أونلاين» للطلاب.

وأضاف أنه يجري بالتوازي تطوير وتحديث جميع مكاتب البريد في هذه القرى وتركيب ماكينات الصراف الآلي للتسهيل على المواطنين وإتاحة جميع الخدمات المالية والبريدية بجودة عالية وفي سهولة ويسر وأيضاً إنشاء 300 مركز للتشخيص المبكر للأمراض وربط الوحدات الصحية في القرى بالمستشفيات الحكومية والجامعية الكبيرة لتقديم جميع الاستشارات والخدمات الطبية بدون إجهاد المريض أو السفر إلى عواصم المحافظات.

المحور الثالث: تحسين جودة خدمات الاتصالات

وأوضح أن المحور الثالث للمشاركة في المبادرة هو تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء 1000 برج ومحطة تقوية للهاتف المحمول وإتاحة الخدمات المالية عبر المحافظ الإلكترونية على الموبايل منها إتاحة صرف المعاش والحوالات البريدية علي الموبايل وصرف نفقة المطلقات وغيرها من الخدمات التي يجري إتاحتها تباعاً.

وقال الوزير إنه يجري تنفيذ ميكنة جميع الخدمات الزراعية وتوزيع الأسمدة والبذور على الفلاح وإتاحة تطبيقات ومنصة مصر الزراعية لدعمه في تسويق المنتجات الزراعية، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق 20 خدمة جديدة تهم الفلاح والمزارعين بالتعاون مع وزارة الزراعة قبل نهاية العام الجاري.