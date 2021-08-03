عصابة الصقليين فيلم فرنسى يعرضه نادى الحرية السينمائى

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة الطفل بإدارة خدمات المكتبات المتخصصة٬ محاضرة عامة للجمهور بعنوان "التوحد"، في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء٬ بمركز المؤتمرات بقاعة الاجتماعات (C) ويقدم المحاضرة٬ الباحثة نهى رسلان أخصائية نطق ولغة وتعديل سلوك.



وتتطرق الندوة إلي تعريف التوحد وهل هو مرض؟٬ ماهي أنواع التوحد؟٬ وماهي أسبابه ؟ ما هو علاجه؟

وضمن فعاليات نادي الحرية السينمائي التابع لصندوق التنمية الثقافة بالإسكندرية٬ يعرض في السادسة من مساء اليوم أيضا٬ الفيلم الفرنسي الروائي الطويل٬ The Sicilian clan أو "عصابة الصقليين"٬ ويعقب عرض الفيلم مناقشة حوله يقدمها السينمائي محمد كمال مبارك.

وفيلم "عصابة الصقليين" إنتاج فرنسي عام 1969 من إخراج هنري فيرنويل٬ الموسيقى من تأليف إنيو موريكوني٬ وكتب السيناريو للفيلم هنري فيرنويل، خوسيه جيوفاني، أوقستي لي بريتون، بيير بيليجري.



و من بطولة آلان ديلون٬ وجان جابين ولينو فنتورا.

في فيلم "عصابة الصقليين" يستكشف مداخل ومخارج علاقة "دومينيسي" التي حققت أولى الأخبار عام 1952 ونتيجة للقضية . يجد الفار الهارب الحب والمشاكل وكلب صغير٬ في مدينة ساحلية فرنسية مدخنة. دافع المحامي الفرنسي أندريه بنجاح عن قضية إيفيت، التي ارتكبت عملية سطو مسلح علي أحد أكبر البنوك في فرنسا.

ــ فرقة أندروميدا تحيي أمسية في مهرجان الصيف الدولي



في سياق متصل٬ وفي الثامنة والنصف مساء اليوم٬ أيضا يستقبل المسرح المكشوف بمركز المؤتمرات في قاعته الكبري٬ التابع لمكتبة الإسكندرية٬ حفلًا موسيقيًا فنيًا٬ والذي يحييه٬ فريق "أندروميدا الغنائي"٬ وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر٬ الذي ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية٬ ويستمر حتي الثامن من شهر أغسطس 2021.

ويعتبر فريق "أندروميدا" من أقدم فرق الروك المصرية، حيث تأسس عام 1988 في الإسكندرية على يد الفنان عمرو حسن وإيهاب القلعة، وتهتم الفرقة بعزف أغاني الروك الكلاسيكية خاصة أغاني السبعينيات والفريق الشهير "بينك فلويد".

ويتكون الفريق من أربعة أعضاء هم: عمرو حسن كيبورد وغناء٬ شريف شرقاوي درامز وغناء٬ أحمد أنور باص وغناء٬ آلي سالم جيتار وغناء.

وتعتبر مكتبة الإسكندرية ساحة للتعبير عن التعددية الثقافية، تشغلها حرية الرأي والتعبير، وتعزيز التعددية والتنوع، وتقديم كل جديد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتفاعل مع العالم الرقمي والفنون المختلفة والبحث الأكاديمي جنبًا إلى جنب مع وظيفتها الأصلية بوصفها مكتبة، فتحوي الكتاب والدورية والمخطوط؛ خدمة للقارئ العام، والمتخصص على السواء.

مكتبة الإسكندرية معنية بقضايا الحوار، وبناء الرؤى، وبلورة الأفكار من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها أو تستضيفها، ويعبر فيها الجميع عن أفكارهم، خاصة الشباب؛ إذ يقدمون ما لديهم من قدرات إبداعية. لكسر حواجز المكان والزمان عبر رحلة غوص في أعماق التراث٬ لإلتقاط إضاءات تعيد مكتبة الإسكندرية تقديمها في قالب معاصر، وتقدم ثمرات المعرفة الإنسانية عبر شبكة الإنترنت من خلال مواقع مكتبة الإسكندرية٬ بغية إتاحة المعرفة بصورة رقمية بلغات ثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية.

مكتبة الإسكندرية مؤسسة تطل على العالم عبر البحر المتوسط - بحيرة الحضارات - الذي شهد ميلاد الثقافات والديانات في تفاعل إنساني كثيف بين المجتمعات التي تطل عليه، نافذة معرفة، وهدية مصري للعالم، قديمًا وحديثًا، وتمد يد التفاعل والتعاون مع الهيئات الثقافية والعلمية والدينية مصريًّا، وعربيًّا، وإفريقيًّا ودوليًّا.