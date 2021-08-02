الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر خريطة فصل التيار الكهربائي عن 19 منطقة في دمياط غدًا

محافظ دمياط
محافظ دمياط

نوهت قطاع كهرباء دمياط عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق لتنفيذ أعمال الصيانة، غدًا الثلاثاء، في مناطق أسفل وبجوار الكوبرى العلوى لتنفيذ أعمال الإحلال وتركيب كابلات متوسط من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرًا.

كما سيتم قطع التيار الكهربائي عن قرية العطوى لتنفيذ أعمال الصيانة لمحولات العطوى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرًا، ومناطق جامع السلام، مطر، الشهاوى، الدبدوبة، العهد الجديد، المبشر التابعة لهندسة عزبة البرج لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرًا.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق كفر شحاتة والألفى والمسرى والبداروى والعجيزى وبشاى التابعة لهندسة كفر سعد ومناطق الغنيمية، عزبة الشرقاوى، عزبة الجامع، حاجة التابعة لهندسة فارسكور نظرًا لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمغذيات والخطوط الهوائية وذلك من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا.

محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض كهرباء دمياط دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

المؤبد لـ«خال وخالة» ألقيا شقيقتين في «بئر 15 متراً»

زلزال يضرب حلوان.. ومحافظة القاهرة تكشف التفاصيل

مصير شوقى غريب يثير أزمة فى الجبلاية

أزمات المنتخب الأولمبى.. كواليس مشاجرة رمضان صبحى قبل مباراة البرازيل

حياة كريمة فى منزل سيدة المنوفية.. الست ليلى: «الريس حقق أمنيتي»

الرئيس التنفيذى لـ«الشرقية للدخان»: أسعار السجائر فى مصر الأرخص عالميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

صور

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

ساحة تخريد السيارات

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان الأردني: القضية الفلسطينية محورية ومركزية

العليا الإسرائيلية تقبل استئناف أهالى الشيخ جراح

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين من حى الشيخ جراح وآخر من جنين