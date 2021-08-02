ننشر خريطة فصل التيار الكهربائي عن 19 منطقة في دمياط غدًا

نوهت قطاع كهرباء دمياط عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق لتنفيذ أعمال الصيانة، غدًا الثلاثاء، في مناطق أسفل وبجوار الكوبرى العلوى لتنفيذ أعمال الإحلال وتركيب كابلات متوسط من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرًا.

كما سيتم قطع التيار الكهربائي عن قرية العطوى لتنفيذ أعمال الصيانة لمحولات العطوى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرًا، ومناطق جامع السلام، مطر، الشهاوى، الدبدوبة، العهد الجديد، المبشر التابعة لهندسة عزبة البرج لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرًا.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق كفر شحاتة والألفى والمسرى والبداروى والعجيزى وبشاى التابعة لهندسة كفر سعد ومناطق الغنيمية، عزبة الشرقاوى، عزبة الجامع، حاجة التابعة لهندسة فارسكور نظرًا لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمغذيات والخطوط الهوائية وذلك من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا.