محافظ دمياط تكرم مدير مديرية الصحة لجهوده في مكافحة «كورونا»

كرمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ، الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة وعدد من العاملين بالمديرية والأطقم الطبية والتمريض ببعض بمستشفيات محافظة دمياط وذلك خلال لقائها بهم اليوم الاثنين بديوان عام المحافظة .

وكرمت "المحافظ" عطية منصور مدير عام الطب الوقائى ومحمد فهيم مدير عام الطب العلاجى و جيهان الديب مدير عام إدارة الصيادلة و سوزان الكيكى مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة و دينا ابو صير مدير إدارة الرعاية الأساسية ، وكرمت "محافظ دمياط " أيضاً محمد اللبان مدير مستشفى دمياط العام ووليد ابو الخير مدير مستشفى دمياط التخصصى ومحمد المتولى مدير مستشفى عزبة البرج المركزى وكذلك محمد فايد مدير مستشفى الأمراض الصدرية و عمرو حمزة مدير مستشفى الزرقا المركزى و محمد الأسود مدير مستشفى السرو المركزى، وحسين غنيم مدير العناية المركزة بمستشفى دمياط العام و محمد البصراطى مدير العناية المركزة بمستشفى كفر سعد المركزى و أحمد عبد الجليل طبيب عناية مركزة بمستشفى عزبة البرج المركزى وفادية شحاتة مدير إدارة التمريض ونورا الليثى رئيس تمريض مستشفى دمياط التخصصى و نهى حمدى رئيس تمريض مستشفى دمياط العام.

وقد تقدمت المحافظ بخالص الشكر والتقدير والعرفان لهم ولجميع العاملين بذلك القطاع من تمريض وإداريين وفنيين وعمال نظرًا لما قدموه من جهود وتضحيات فى ملحمة وطنية لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا معربة عن فخرها الشديد بذلك النموذج المتكامل الذى عكس مدى تضحياتهم فى هذا الظرف الاستثنائي الذى مرت به البلاد، مؤكدة أنهم خط الدفاع الأول، وجيش مصر الأبيض الذين يحملون على عاتقهم العبور من تلك الأزمة وحماية المواطنين، مشيرة إلى أنه وبفضل تلك الجهود نجحت المحافظة فى السيطرة تلك الأزمة وانخفاض نسب الإصابات بشكل ملحوظ بالإضافة إلى عدم تسجيل اى إصابات فى فترات من العامين الحالى والماضى، كما أكدت أن المحافظة حريصة كل الحرص على دعم هذا القطاع ، وتكريم العناصر المميزة به بشكل دورى باعتباره أقل ما يمكن تقديمه كتقدير لهذه الجهود.

وقد اختصت بالشكر الدكتور السيد عبد الجواد، حيث أشادت بجهوده في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والارتقاء بمنظومة العمل داخل المستشفيات ، وأعربت الدكتورة منال عوض عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

وخلال اللقاء، تابعت المحافظ، خطة المديرية خلال الوقت الراهن و استعراض جميع المعوقات التى قد يواجهها العناصر الطبية خلال عملهم، وآليات تذليلها، كما تابعت منظومة العمل داخل مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا وعدد المواطنين الذين تم تحصينهم خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه، توجه الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ دمياط، مشيدًا بجهودها المبذولة لدعم قطاع الصحة وحرصها على مد يد العون لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق ، كما وجه التحية لجميع العاملين بقطاع الصحة من عناصر طبية وتمريض وفنيين وإداريين وعمال، مؤكدًا أنه بفضل تكاتفهم وتلاحمهم تم تحقيق هذا النجاح.