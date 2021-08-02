الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«عش جديد».. كتاب جديد لـ منى الشيمي عن دار الشروق

الكاتبة منى الشيمي
الكاتبة منى الشيمي

وقعت الكاتبة منى الشيمي عقد نشر كتاب الأطفال الجديد "عش جديد" مع دار الشروق.

منى الشيمي كاتبة مصرية من مواليد عام 1968، ولدت بمحافظة قنا، تخرخت من كلية آثار مصرية في جامعة القاهرة عام 1990، وتعمل معلمة تاريخ، وتكتب قصص وروايات، ونشرت العديد من المقالات والقصص في العديد من المجلات والصحف المصرية والعربية مثل جريدة "الوطن" و"أخبار الأدب" ولها سلسلة مقالات في مجلة "العربي" الكويتية، كما أنها فازت بالعديد من الجوائز العربية.

صدرت أول رواية لها تحت عنوان “لون هارب من قوس قزح” عام 2003م، ثم رواية "الأراولا"، عام 2006، ورواية "الكفة الراجحة"، عام 2009، ورواية "بحجم حبة عنب" عام 2014، ورواية "وطن الجيب الخلفي"، والتي تناولت خلالها قضيتي الهوية وتهويد التاريخ.

صدر لها كذلك رواية للأطفال بعنوان "المانجو المسحورة"، عام 2014. ورواية لليافعين باسم "الأشجار تعود للرقص"، عام 2014، ثم طرحت مجموعتها القصصية "وإذا انهمر الضوء، عام 2009، والمجموعة القصصية "من خرم إبرة" عام 2009، و" رشح الحنين"وصُدرت عن مؤسسة سندباد للنشر بالقاهرة في أغسطس عام 2010، والمجموعة القصصية"صليل الأساور"، عام 2014، ثم أحدث مؤلفاتها الأدبية بالاشتراك مع زوجها الكاتب أسامة الرحيمي بعنوان، "رسائل بنت الشيمى وابن الرحيمى" 2020، والذي ينتمي لأدب الرسائل، بغلاف من تصميم حسن جمال.

 

منى الشيمي عش جديد كتاب الأطفال دار الشروق الشروق للنشر والتوزيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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