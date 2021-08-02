التحقيق في انهيار عقار قديم بمنطقة اللبان بالإسكندرية

قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية بمعرفة حي الجمرك لإجراء معاينة عقار اللبان المنهار اللازمة لمعرفة أسباب الانهيار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على ملف العقار وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار مكون من 4 طوابق كائن بشارع زاوية حسين نصر بدائرة القسم، دون حدوث اصابات ولا خسائر في الأرواح.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها الي مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم وصادر له قرار إزالة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وفي واقعة مشابهة كانت قد قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية، لمعاينة سقوط أجزاء من عقار بالعطارين دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصه.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من العقار الكائن ب 9 حارة الدسوقي من الإمام مالك بالعطارين، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية ومدير إدارة الأزمات وإدارة المتابعة بالحي والمهندس النوبتجي إلى مكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من طابق أرضي و3 أدوار علوية خالي من السكان وسقوط أجزاء من الداخل دون وقوع اصابات، كما تبين أن العقار متهالك وبه شروخات وتصدعات.

تم وضع حواجز حديدية حول العقار حماية للمارة، وتم إحالة الأمر للادارة الهندسية لاتخاذ اللازم قانونا وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.