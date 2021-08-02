الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

على مدار 3 أيام.. فصل التيار الكهربائي بمدينة بني سويف بهذه المناطق

فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، اليوم الإثنين، أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المُغذًيات العُمومية بمدينة بني سويف، وذلك على مدار 3 أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، مما يستلزم  فصل الخدمة عن عدد من  المناطق والأحياء التي تعتمد على التغذية الكهربائية الواردة من تلك المغذيات.

ووفقاً لبيان القطاع فمن المقرر فصل التيارغداً الثلاثاء، عن مناطق: (ميدان المديرية، الصالون الأخضر، وشارع أحمد عرابي)، لصيانة مغذي السنترال، فيما سيتم فصل الخدمة يوم الأربعاء عن مناطق: (مستشفى زكي عابدين، مدرسة الزهراء، ميدان مولد النبي، الساحة الشعبية) لإجراء صيانة بمغذي عمر افندي.

ويوم الخميس تقطع مناطق (سوق الخضار، شارع الدهشوري، ميدان حارث ،شارع الجبالي) لإجراء صيانة بمغذى الدهشوري، وذلك بداية من الساعة 8 صباحاً حتى 12 ظهراً على مدار الأيام  الثلاثة المذكورة وبحسب الترتيب المُوضح عالية.

وتقدم قطاع الكهرباء باعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، وتناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

بني سويف قطاع الكهرباء المواطنين مدينة بنى سويف اعمال الصيانة الصيانة الدورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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