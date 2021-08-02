انطلاق مهرجان «صيف بلدنا» في مصيف رأس البر بدمياط

شهدت مدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط وإشراف نواب المدينة؛ أولى احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر تحت عنوان "صيف بلدنا"، والتي تُقام على المسرح المكشوف بمنطقة اللسان أيام الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع طوال شهر أغسطس في الثامنة والنصف مساءً، حيث تضمن برنامج الحفل في اليوم الأول عدد من الفقرات الشعرية والتنورة والفنون الشعبية، ولاقى إقبالاً كبيرًا من المصطافين ورواد المدينة.

تأتي الاحتفالات ضمن المهرجانات الصيفية التي تشهدها رأس البر لتقديم أفضل الخدمات المواطنين خلال موسم صيف ٢٠٢١.

كما شهدت مدينة رأس البر بدمياط إقبال جماهيري كبير من المصطافين، ورفعت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط برئاسة اللواء حسين لبيب وإشراف نواب المدينة حالة الطوارئ وسط إقبال من المصطافين والرواد خلال توقيت العمل بالشاطئ من أول ضوء حتى آخر ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية وعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ سيارات إسعاف، حيث تم إنقاذ اكثر من ١٥٠ مصطاف من الغرق.

كما أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على تواجد الأطباء وطاقم التمريض بالنوبتجيات وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية واستعداد المستشفيات التام خاصة في مدينة رأس البر مع تردد أعداد كبيرة من رواد المدينة خلال الفترة المقبلة.

كانت "محافظ دمياط" قد اطمأنت على جاهزية شواطئ مدينة رأس البر و توافر كافة الخدمات و جاهزية نقاط تمركز الإسعاف و تجميع الأطفال التائهين و معدات الانقاذ، واطلعت على خطة التعامل من الحالات فور انقاذها من الغرق حيث يتواجد أعضاء فرق الإنقاذ على الشواطئ.