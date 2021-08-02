علماء يحذرون من متحور جديد لكورونا
حذرت ورقة بحثية أعدتها المجموعة الاستشارية العلمية البريطانية لحالات الطوارئ، من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد، قادر على التسبب بوفيات بذات معدل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، والذي يقتل واحدا من كل ثلاثة أشخاص مصابين به.
ووفقا للورقة البحثية فإن المتحور الجديد لا يتأثر بلقاحات كورونا الحالية، ولكنها أكدت أن المتحور أقل خطورة مقارنة بـ"ميرس" على كبار السن، وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وقالت الوثيقة: إن المتحور الجديد قد يكون ناجما عن إعادة تركيب نوعين مختلفين جديدين من المتحورات، أو ناشئا عن المتحورات الموجودة حاليا مثل ألفا ودلتا، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وحول مقاومة المتحول للقاحات الحالية، قالت الورقة البحثية يرجع هذا لما يعرف بـ"الانجراف المستضدي"، وهو آلية للتغير في الفيروسات من خلال تجميع الطفرات داخل الجينات، والتي ترمز لمواقع ربط المستضدات.
يأتي هذا فيما أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 198.02 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و382974.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 612044 35153287
الهند 424351 31655824
البرازيل 556370 19917855
روسيا 326530 6288677
فرنسا 111855 6103548
المملكة المتحدة 129654 5856528
تركيا 51332 5727045
الأرجنتين 105721 4929764
كولومبيا 120723 4785320
إسبانيا 81486 4447044