علماء يحذرون من متحور جديد لكورونا

حذرت ورقة بحثية أعدتها المجموعة الاستشارية العلمية البريطانية لحالات الطوارئ، من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد، قادر على التسبب بوفيات بذات معدل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، والذي يقتل واحدا من كل ثلاثة أشخاص مصابين به.

ووفقا للورقة البحثية فإن المتحور الجديد لا يتأثر بلقاحات كورونا الحالية، ولكنها أكدت أن المتحور أقل خطورة مقارنة بـ"ميرس" على كبار السن، وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وقالت الوثيقة: إن المتحور الجديد قد يكون ناجما عن إعادة تركيب نوعين مختلفين جديدين من المتحورات، أو ناشئا عن المتحورات الموجودة حاليا مثل ألفا ودلتا، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وحول مقاومة المتحول للقاحات الحالية، قالت الورقة البحثية يرجع هذا لما يعرف بـ"الانجراف المستضدي"، وهو آلية للتغير في الفيروسات من خلال تجميع الطفرات داخل الجينات، والتي ترمز لمواقع ربط المستضدات.

يأتي هذا فيما أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 198.02 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و382974.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 612044 35153287

الهند 424351 31655824

البرازيل 556370 19917855

روسيا 326530 6288677

فرنسا 111855 6103548

المملكة المتحدة 129654 5856528

تركيا 51332 5727045

الأرجنتين 105721 4929764

كولومبيا 120723 4785320

إسبانيا 81486 4447044