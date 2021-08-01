«التخطيط»: 327 مليون جنيه لتنفيذ 9 مشروعات بقطاع النقل في جنوب سيناء

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 327 مليون جنيه لتنفيذ 9 مشروعات بقطاع النقل بمحافظة جنوب سيناء، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء شملت استكمال تطوير ورفع كفاءة الطريق من كمين سعال / سانت كاترين 75 كم "إتجاهين" بتكلفة 112.5 مليون جنيه، استكمال رفع كفاءة وتوسعة وإزدواج طريق دهب / نوبيع 75 كم "إتجاهين" بتكلفة 72.7 مليون جنيه، رفع كفاءة طريق شرم / دهب بطول 4.5 كم من تقاطع وادى مدسوس حتى تقاطع وادى الكيد والأعمال الصناعية بتكلفة 50 مليون جنيه.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى إنشاء مسار بديل لمنزل الصاعدة نوبيع "طريق دهب/ نويبع" من الكم 58 إلى الكم 63 بطول 5 كم بتكلفة 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال زيادة كفاءة ميناء نويبع – جنوب سيناء بتكلفة 25 مليون جنيه، ويبلغ عدد الكبارى بمحافظة جنوب سيناء 94 كوبرى تمثل 5.3% من إجمالى الجمهورية.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة جنوب سيناء يصل إلى 169 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20 /2021 تبلغ 3,75 مليار جنيه بنسبة زيادة 50% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,4% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 20 /2021 ، تم توجيه استثمارات بقيمة 1,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 36,8%، ويخص قطاع التعليم العالي استثمارات بقيمة 450 مليون جنيه بنسبة 12%، ويخص قطاع النقل 327 مليون جنيه بنسبة 8,7%، إلى جانب توجيه 322,6 مليون جنيه لقطاع السياحة والآثار بنسبة 8,6%، علاوة على توجيه 305 مليون جنيه لقطاع الموارد المائية والري بنسبة 8,1%، ، بالإضافة إلى توجيه 965 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 25,7%.