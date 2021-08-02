الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل ضربته جارتهم بحجارة على رأسه بقرية ببنى سويف

جثة طفل
جثة طفل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، الأحد، القبض على ربة منزل بقرية "طما فيوم" بدائرة المركز، بعد قيامها بالتخلص من طفل جيرانها بضربه بحجر "بلوكة" على رأسه أسقطته قتيلًا، بسبب خلافات الجيرة.

 

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى إهناسيا المركزي، وصول طفل "11 سنة" جثة هامدة، إثر تلقيه ضربة بحجر "بلوكة" على رأسه سيدة "من جيران أسرته" بسبب خلافات الجيرة.

 

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى "خالد ش.ر" 11 سنة، وصل لمستشفى إهناسيا، جثة هامدة، نتيجة تلقيه ضربة بحجر "بلوكة" من "هبه أ.م" 35 سنة، إثر خلافات الجيرة بين أسرة "المجني عليه" و"المتهمة" أدت لعزمها التخلص من الطفل.

 

وألقت قوات الشرطة بمركز إهناسيا القبض على المتهمة، وفرضت تمركزًا أمنيًا بالقرية، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.

 

وقضت محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار يحيى محمد مهدي وعضوية المستشارين محمد محمود عبدالمقصود، ومصطفى على عبدالواحد، بمعاقبة «م.هـ.ف»، مدير إدارة محطات الصرف الصحي الأسبق التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأحد مراكز المحافظة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 40 ألف جنيه، وإعفاء المتهم الثاني «أ.ر.ط»، فنى بمحطة رفع من العقوبة.

 

كانت هيئة الرقابة الإدارية فرع بنى سويف، قد ألقت القبض فى 25 يوليو 2019 الماضي، القبض على كل من «أ.ر.ط»، فنى بمحطة رفع  و"م.ه.ف"، مدير إدارة محطات الصرف الصحي الأسبق التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأحد مراكز المحافظة، أثناء حصولهما على رشوه مبلغ 40 ألف جنيه، من "ر.ا.ع"، مهندس بشركة خاصة منفذة لمحطة رفع بقرية بمركز ناصر للتوقيع على محضر استلام بإنهاء محطة الرفع التي تنفذها الشركة الخاصة.

بني سويف مستشفى مركز شرطة إهناسيا القانون النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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