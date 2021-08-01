مسئول طبى أمريكى يستبعد العودة لإجراءات العزل رغم تفشى سلالة دلتا

قال أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن، اليوم الأحد: إنه لا يتوقع عودة الولايات المتحدة لإجراءات العزل العام، على الرغم من تزايد خطر العدوى بكوفيد-19 بسبب تفشي السلالة دلتا.

وأضاف فاوتشي الذي يشغل أيضا منصب مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية لقناة تلفزيون "إيه. بي. سي": "لا أعتقد أننا في الطريق نحو إجراءات للعزل العام".

ومضى يقول: "أعتقد أن لدينا النسبة المئوية الكافية من الناس في البلاد بما لا يسمح لنا بالعودة إلى الوضع الذي شهدناه في الشتاء الماضي، وإن كانت نسبة لا تكفي للقضاء على التفشي" في إشارة للحاصلين على التطعيم.

وتابع فاوتشي: "هناك 100 مليون شخص في البلاد مؤهلون للحصول على اللقاح ولم يحصلوا عليه".

وطبقا لتحليل لرويترز فإن معدل الإصابات الجديدة المسجلة يوميا تضاعفت تقريبا خلال الأيام العشرة الماضية كما تزايدت أعداد المصابين الذين ينقلون إلى المستشفيات في عدة ولايات.

وما زالت الزيادة في حالات الإصابة بسبب تفشي السلالة دلتا تهز العالم، فقد اضطرت أجزاء من آسيا، حققت في السابق نجاحا نسبيا في احتواء كوفيد-19 مثل الفلبين وتايلاند وفيتنام، إلى العودة لإغلاق مناطق ينتشر فيها الوباء.

كورونا حول العالم

وقد أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 197.9 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.1 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 197 مليونا و872 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و217 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 4 مليارات و103 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.