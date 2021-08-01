تفاصيل حفل تدشين الكراكة حسين طنطاوي بحضور رئيس الوزراء

تنظم هيئة قناة السويس، احتفالية كبرى، لتدشين الكراكة حسين طنطاوي -ثاني أكبر كراكة في الشرق الأوسط- يوم الأربعاء المقبل.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" تفاصيل الاحتفالية، حيث من المقرر أن تتم الاحتفالية بمحيط مبنى المارينا الجديد شرق قناة السويس، في الساعة 12 ظهراً، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من القيادات بهيئة قناة السويس.

كما سيتضمن الحفل، رفع علم مصر على الكراكة، والإعلان الرسمي عن تدشينها، وانضمامها لأسطول كراكات هيئة قناة السويس، وذلك في إطار خطة الدولة تطوير هيئة قناة السويس، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحديث أسطول هيئة قناة السويس، والذي بدأ بتدشين الرئيس للكراكة مهاب مميش، التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في قناة السويس من حيث تنفيذ أعمال التكريك داخل المجرى الملاحي، والمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة داخل وخارج مصر.

وتأتي الأهمية الشديدة لدعم أسطول الكراكات للحفاظ على كفاءة وأمان المجرى الملاحي، كما ستلعب دورًا هامًا في الحفاظ على حيوية المجرى الملاحي وتعزيز ريادته للممرات البحرية على الصعيد العالمي، حيث تم تنفيذها بكفاءة متناهية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، كما ستساهم في أعمال توسعة المجرى الملاحي لقناة السويس.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت عن وصول الكراكة «حسين طنطاوي»، ثاني أكبر كراكة في الشرق الأوسط، لقناة السويس، بعدما تم فصلها عن السفينة الصينية "TAI AN KOU" في البحيرات، تحت إشراف ومتابعة من الهيئة، وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة «IHC» الهولندية.

وتولت قاطرات هيئة قناة السويس تحريك وقطر الكراكة داخل المجرى الملاحي، بعد عملية فصلها عن السفينة التي حملتها من ميناء روتردام بهولندا.

الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي

وكانت الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي"، التى تحمل العلم المصري، وهي ثاني أكبر كراكة بالشرق الأوسط، وتعتبر مماثلة للكراكة مهاب مميش، من حيث الإمكانيات- قد وصلت قناة السويس محمولة على متن سفينة النقل الثقيل "TAI AN KOU" لمنطقة غاطس بورسعيد مساء الإثنين، وعبرت قناة السويس صباح الثلاثاء، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا.

الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي

وبدأت الكراكة "حسين طنطاوي" رحلتها فى البحر الأسبوع الماضي في طريقها إلى الإسماعيلية، وعلى متنها فريق عمل متكامل من مهندسي وفنيي هيئة قناة السويس، للمتابعة مع خبراء وفنيي الشركة المنفذة للكراكة ومتابعة قراءات الماكينات والمعدات، والوقوف على الملاحظات المطلوبة.

وتعد الكراكة "حسين طنطاوي" الإضافة الأحدث لأسطول كراكات الهيئة، وهى كراكة ماصة طاردة تلائم العمل في القناة، يبلغ طول الكراكة 147.4 متر، وعرضها 23 مترًا، وغاطس 5.50 متر، بعمق تكريك 35 مترا، وقدرة كلية 29290 كيلو وات.

كانت هيئة قناة السويس قد دشنت الكراكة «مميش» عن السفينة مطلع العام الجاري، والتي تتمتع بمواصفات فنية قوية، وتعد ماصة طاردة تلائم العمل في القناة، يبلغ طولها 147.4 متر، وعرضها 23 مترًا، وغاطس 5.50 متر، بعمق تكريك 35 مترًا، وقدرة كلية 29290 كيلووات، ويصل أقصى عمق حفر للكراكة مهاب مميش 35 مترًا، وهي مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقًا لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية.

⁠وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن أسطول الكراكات يعد الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، والضمانة المُثلى للحفاظ على عمق القناة البالغ 24 مترًا، والذي يسمح بعبور السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وذلك من خلال أعمال الصيانة الدورية والتكريك، مشيرًا إلى اتساع نطاق عمل أسطول الكراكات التابعة لقناة السويس خلال الآونة الأخيرة، ليمتد للمشاركة في أعمال تطوير الموانئ المصرية وتطهير البحيرات.