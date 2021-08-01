الأحد 01 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021 إلكترونيًا لطلاب الشهادة الإعدادية

تقديم الصف الأول
تقديم الصف الأول الثانوي 2021

يبحث خريجي الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2020/2021، عن خطوات التقديم للصف الأول الثانوي الكترونيا للالتحاق بالمرحلة الثانوية، بالعام الدراسي الجديد 2021- 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

التقديم للصف الأول الثانوى 2021

 أتاحت التربية والتعليم رابط إلكتروني للتقديم بالصف الأول الثانوي إلكترونيًا، يتم من خلاله إدخال بيانات الطالب والكود وتحديد المدارس التي يرغب الطلاب الالتحاق بها وفق تنسيق كل محافظة، وذلك من خلال التقديم الإلكتروني عبر موقع تنسيق المدارس الثانوية، بموقع وزارة التربية والتعليم.

كيفية تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيا

أولاً.. الدخول على  رابط التقديم من هنا.

ثانيًا.. الضغط على كلمة تسجيل حساب.

ثالثًا.. اختيار حساب طالب.

رابعًا.. كتابة الرقم القومي و كود الطالب.

خامسًا.. الضغط على كلمة تسجيل دخول.

سادسًا.. تحديد الرغبات والمدرسة المطلوب دخولها وكتابة كافة البيانات المطلوب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي، أنه بعد الانتهاء من عملية التسجيل الإلكتروني، يقوم الطالب بطباعة الملف الإلكتروني والتقدم به مع ملف التقديم الأساسي، في المدارس التابعة للمنطقة الجغرافية، ثم تقوم المدرسة بقبول الملفات الورقية إذا كانت مستوفية للشروط.

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لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2021 والخطوات

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كل ما تريد معرفته عن تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيا 2021

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موقع وزارة التربية والتعليم تقديم الصف الأول الثانوي 2021

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«بعد الإعدادية».. رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2021 للمدارس الحكومية

ويتقدم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بطلبات الالتحاق بالمرحلة الثانوية إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من يوم 7 يوليو الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل، وذلك ضمن خطة الحكومة بتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أجبر الجميع على العزل المنزلي والحد من التعامل المباشر مع الأخرين تفاديا لانتشار العدوى بين المواطنين.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت فتح باب تقديم الملفات للصف الأول الثانوي بدءًا من الإثنين الماضي 5 يوليو 2021، و يستمر تقديم الملفات حتى يوم الثلاثاء القادم 10 أغسطس 2021 .

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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