كل ما تريد معرفته عن تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيا 2021

يبحث العديد من أولياء الأمور عن تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيا، حيث بدأت التقديمات للطلاب الناجحين من الصف الثالث الإعدادي 2021.

وفي هذا السياق تكشف «الدستور» كافة التفاصيل الخاصة بتقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيا.

تفاصيل تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيا

وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم عن تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيا

سيتم حذف الطلبات الإلكترونية من قبل على اعتبار الموقع كان تجريبي وحذف كل المتقدمين من قبل وسيبدأ تقديم الصف الأول الثانوي الكترونيا من 15/7/2021 حتى 2021/8/15 الطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة وأكثر يحق لهم التقدم للمدارس التي يرغبون الالتحاق بها على مستوى المحافظة بنسبة 20%.



يتم التنبيه المشدد على أولياء الأمور والطلاب الالتزام بالتوزيع الجغرافي حسب المدرسة الخاصل منها الطالب على الشهادة الاعدادية عند كتابة الرغبات اليكترونياً

يوجد خريطة للتنسيق الالكترونيا للحاصلين على مجموع 266 درجة فاكثر للتقدم لاي مدرسة بالمديرية واختيار الثلاث رغبات للإدارة والمدارس التي يرغب التقدم اليها .





يتم التسجيل اليكترونية من خلال الايميل الموحد التي تم التسجيل بها الطالب لاستمارة الشهادة الاعدادية وعند نسيان الايميل يمكن الحصول عليه من المدرسة الاعدادية الحاصل منها الطالب على الشهادة الاعدادية أو من خلال خاصية على موقع الوزارة .



لابد من تسجيل ثلاث رغبات للمدراس التي يرغب الطالب الالتحاق بها حتى يتمكن من حفظ وتسـجيل وطبع الملف الاليكتروني، بعد قبول الطالب اليكترونيا وتحديد المدرسة المتفق عليها يقوم الطالب بأخذ صورة من الموافقه.....اليكترونيا مع الملف الخاص بالطالب وتقديمها الي المدرسة المنسق عليها .

طلاب المدارس الرسمية لغات ليس لهم تقديم الكتروني ، والمدارس اللغات المنتهية .الاعدادية يتم تنسيقهم على المدارس الثانوية كما كان متبع في السابق، طلاب فصول الخدمات مسائي سيحدد لهم تنسيق بعد انتهاء مرحلة التنسيق الحالية .

سيتم غلق الموقع الالكتروني يوم 2021/8/15 ولم يسمح لاي طالب بالتقدم بعد ذلك الموعد

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها في الايام السابقة :" نرجوا اتخاذ اللازم واعلانه على صفحات المدارس واعلان اولياء الأمور والطلاب ".

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها في الايام السابقة :" نرجوا اتخاذ اللازم واعلانه على صفحات المدارس واعلان اولياء الأمور والطلاب ". علي اولياء الامور والطلاب عند مراجعة أي مشكلة يتم التوجه الي الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم حتي يتم حلها مع الادارة التعليمية .



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