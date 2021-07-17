موقع وزارة التربية والتعليم تقديم الصف الأول الثانوي 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي حصدت نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ أتاحت التقديم الالكتروني لمرحلة الثانوية العامة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التقديم الالكتروني وموعد انتهاء التقديم.

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم الصف الأول الثانوي 2021

وأتاح موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة إلكترونية جديدة للراغبين في التقديم في مرحلة الثانوية بمختلف أنواعها ( العامة، الفنية، مدارس ما بعد الإعدادية،..) من الحاصلين على الشهادة الإعدادية حيث يمكن تقديم أوراقهم إلكترونيا عبر موقع التنسيق من خلال هذا الرابط ( من هنا) وذلك للحصول على أفضل طريقة لإيجاد مكان مناسب في التعليم الذي يرغب الطالب في الالتحاق به والتخصص فيه قبل خلال المرحلة ما قبل الجامعة وذلك دون جهد أو مشقة تطبيقا للخطة الرقمية التي تبنتها الحكومة حاليا والهادفة إلى ربط مؤسسات الدولة الخدمية ببعضها.



موقع وزارة التربية والتعليم.. خطوات التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي

يستطيع الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية والراغبين في تقديم أوراقهم للمرحلة الثانوية إتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم المخصص التقديم من خلال هذا الرابط ( من هنا)

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور

ملء بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك ( الاسم، الرقم القومى، العنوان، تاريخ الميلاد،...)

كتابة بيانات المدرسة الحاصل منها الطالب الشهادة الإعدادية

كتابة مجموع الطالب

الضغط على أيقونة الإنتقال إلى الصفحة التالية

تحديد نوع التعليم الراغب في الالتحاق به ( الثانوية العامة، الدبلومات الفنية، مدارس ما بعد الإعدادية)

الضغط على إملاء الرغبات

يتم كتابة رغبات الطلاب في الالتحاق بالمدارس حسب إرادته

الضغط على كلمة حفظ الطلب

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موعد التقديم في الصف الأول الثانوي

ويمكن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم تقديم الصف الأول الثانوي 2021 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لذلك خلال الفترة من 7 يوليو الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل وذلك قبل غلق باب التقديم وفحص الأوراق المقدمة لتحديد المدارس المرشح للطالب وفقا للشروط والقواعد المنظمة للالتحاق والتي تخضع لعامل سن الطالب و التوزيع الجغرافي لمحل سكنه.