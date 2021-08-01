الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التخطيط: توجيه 507.6 مليون جنيه لتنفيذ 14 مشروع تعليمى بمحافظة قنا

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 507.6 مليون جنيه لتنفيذ 14 مشروع تعليمى بمحافظة قنا، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.


وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا شملت إحلال وتجديد مدارس تعليم أساسى بتكلفة 246 مليون جنيه، إنشاء وتجهيز فصول تعيم أساسى بتكلفة 56.1 مليون جنيه، اتنمية وتطوير مرحلة التعليم الفنى بتكلفة 44 مليون جنيه، إحلال وتجديد مدارس ثانوى عام بتملفة 38.3 مليون جنيه، وإنشاء وتجهيز فصول تجريبى لغات ومتميز بتكلفة 10.9 مليون جنيه.


وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن عدد المدارس بمحافظة قنا يبلغ 2038 مدرسة بنسبة 6.3%، ويبلغ عدد الطلاب 765.5ألف طالب منهم 47.2% نسبة الإناث، ويبلغ متوسط عدد الطلاب فى الفصل 45 فصل منهم 28.1% نسبة الأمية 10 سنات فأكثر، وعدد المعلمين 38.9 ألف  بنسبة 3.8% من إجمالى الجمهورية.


يذكر أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة قنا يصل إلى  323 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 20/2021 تبلغ 6.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 59% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2.5% من الاستثمارات العامة الموزعة.


وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 20/2021 ، تم توجيه استثمارات بقيمة 2,7 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 41%، ويخص قطاع التنمية المحلية 1,3 مليار جنيه بنسبة 19.7%، إلى جانب توجيه 650.5 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 10%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي استثمارات بقيمة 507,6  مليون جنيه بنسبة 7,7%، وتوجيه 275.4 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 4.2%، بالإضافة إلى توجيه 1.1 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 17.4%.

التخطيط مشروعات مدارس الخطة الاستثمارية قنا

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وائل لطفي

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