السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طبيب تغذية يوجه نصيحة لـ حمو بيكا بعد إعلانه شرب الخمور

حموبيكا
حموبيكا

علق مطرب المهرجانات حمو بيكا، على إخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لارتكابه مخالفات مالية بسيارته مضيفًا خلال حوار تلفزيوني إنه مريض "كورنز"، وهو مرض مناعي، يجعل المناعة عنده عالية وتهاجم كل شئ في جسده، موضحا أن كثرة "الزعل" والضغط تزيد من مرضه، مؤكدًا أنه لا يشرب المخدرات بأي نوع من أنواعها: "ويسكي آه، مفيش حد في مصر لا يشرب الويسكي"، لكنه عاد وأوضح أنه يقصد في أماكن السهر، وأنه متوقف عن شرب الويسكي بسبب تعب معدته، منذ أكثر من 3 شهور.

أكد طبيب التغذية أسامة صلاح خطورة شرب الخمور التي يتناولها حمو بيكا، قائلا إنها تؤثر على كافة أجهزة الجسم، حيث قال إن أولى مخاطرها تسببها في أمراض الكبد، حيث يمكن أن يسبب شرب الخمر كثرة الدهون في الكبد والتهاب الكبد الكحولي، ومع مرور الوقت، تؤدي إلى تليف الكبد بشكل تام.

أضاف صلاح، لـ"الدستور"، أن شرب الخمور يؤدي إلى مشاكل الهضم والتهاب بطانة المعدة ويتطور الأمر إلى قرحة بالمعدة، ويمكن أن تتداخل أيضًا مع امتصاص مجموعة فيتامين B وغيرها من العناصر المغذية، مشيرًا إلى أن كثرة الإفراط في تناول الكحوليات يؤدي إلى تلف البنكرياس ومشكلات في القلب وارتفاع ضغط الدم.

وحذر طبيب التغذية من الإفراط في تناول الكحليات، مؤكدًا أنها تؤذي أعضاء الجسم وتزيد من تدهور المناعة، حيث يخرج بيكا بين فترة وأخرى للحديث عن معاناته من مرض مناعي، لذا فإن الكحوليات تتسبب في تدهور حالة الإنسان الذي يعاني من مرض مناعي وأي مرض في باقي أعضاءه وأجهزة جسمه الحيوية وعلى المدى البعيد يسبب سرطان.

ارتفاع مشكلات ضغط الدم مخالفات مهرجان

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