استشاري اقتصادي: الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة عبر المبادرات التنموية

قالت الاستشاري الاقتصادي الدكتورة شيماء فرغلي إن إطلاق الحكومة لمشروع رواد 2020 يسهم في تنمية مناخ الأعمال في مصر.

وأضافت فر غلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة عبر إطلاق المبادرات التنموية التي تسهم في زيادة عدد فرص العمل في ظل التحديات الموجودة.

وأوضحت أن الحكومة في التوقيت الحالي تخطط جيدا لخفض معدل البطالة بصورة كبيرة في إطار زيادة حجم معدل النمو.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها مشروع رواد 2030، أطلقت حملتها التوعوية، بعنوان "خليك ريادي" لنشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر لأبناء العاملين بالجهات الحكومية المختلفة.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج التدريبي يسهم في تشجيع الفكر الريادي لأبناء العاملين بالجهات الحكومية واكتشاف رواد الأعمال الحقيقين عن طريق خلق الأفكار الريادية القابلة للتطبيق، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.

وأشارت إلى اهتمام الدولة بدعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار في المجتمعات المختلفة، وحث الشباب ورواد الأعمال على التفكير في العمل الحر بصورة غير نمطية وتشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة والتي تهدف إلى نهضة المجتمع والعمل على حل مشكلاته.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 أن البرنامج التوعوي تم إطلاقه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث يقوم أحد المدربين المختصين بتوفير المعرفة والمهارات الأساسية بهدف تأهيلهم ليصبحوا رواد أعمال.

وتابعت أنه يتم تأهيل المتدربين للحصول على منحة المليون ريادي والتي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى الاستفادة من المنح والبرامج التي يقدمها مشروع رواد 2030.

وأكملت خليل أن مشروع رواد 2030 يؤكد أهمية تقديم حملات توعوية خاصة بنشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر لأبناء العاملين بالجهات الحكومية المختلفة، موضحة أن الجلسة التدريبية الأولى تمت بحضور 350 من أبناء العاملين من مختلف المحافظات بالجهات التابعة لوزارة المالية، منهم 36% من محافظة القاهرة وآخرين من الإسكندرية، الصعيد، الدلتا، القناة، وغيرها.