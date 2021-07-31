وزير المالية الألمانى يؤيد تمديد مساعدات مكافحة كورونا

أعرب وزير المالية الألماني أولاف شولتس، عن تأييده لتمديد مساعدات كورونا حتى نهاية العام على الأقل.

وفي تصريحات لمجموعة (فونكه) الإعلامية، قال مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار، اليوم السبت:" لا ينبغي أن يتعرض أحد للتعثر قبل وقت قصير من انتهاء عملية الإنقاذ".

يذكر أن فترة تقديم مساعدات مثل مساعدات تقليص ساعات العمل والمساعدات الاقتصادية الأخرى محدد لها حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وقال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "أريد أن أمدد المساعدتين كلتيهما حتى نهاية العام، وربما تعين علينا في العام المقبل أن نساعد تلك الشركة أو غيرها".

ويمكن للشركات التي تطبق تقليص ساعات العمل حتى نهاية سبتمبر المقبل، أن تستخدم الشروط الميسرة للحصول على بدلات تقليص ساعات العمل شريطة أن يسري تقليص ساعات العمل على 10% على الأقل من العاملين (في الأحوال الطبيعية تبلغ هذه النسبة 30%)، ويمكن للعمالة المؤقتة أيضًا الحصول على هذا البدل.

كما يمكن للشركات الحصول على المرحلة الثالثة من مساعدات تجاوز أزمة كورونا حتى نهاية سبتمبر، حيث يمكن للشركات وأصحاب الأعمال الحرة الحصول على منح لا ترد عن تكاليف التشغيل الثابتة مثل الإيجارات وحقوق الانتفاع وتكاليف فوائد القروض ونفقات الكهرباء والتأمينات شريطة تراجع العائدات بسبب كورونا بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بعائدات الشركة في نفس الشهر من عام 2019 قبل اندلاع جائحة كورونا.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.