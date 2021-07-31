السبت 31 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسيير 61 رحلة سياحية بمطار شرم الشيخ اليوم

مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ

تشهد صالات مطار شرم الشيخ الدولي، طوال اليوم السبت، انطلاق ووصول 61 رحلة جوية دولية وداخلية وتجارية قادمة من مختلف الدول العربية والآسيوية والأوروبية، لنقل نحو 7 آلاف راكب بمختلف الجنسيات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران على زيادة معدلات التشغيل للحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم حاليًا.

وتواصل السلطات المختصة بمطار شرم الشيخ اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات المصرية، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

اخبار مطار شرم الشيخ رحلات مطار شرم الشيخ مطار شرم الشيخ تنشيط السياحة وزارة الطيران

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