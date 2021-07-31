وزير الري يكشف النتائج الإيجابية لـ «تأهيل وتبطين الترع المتعبة»

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، ضرورة زيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع القومي لتأهيل الترع، وذلك من خلال لجان التفتيش الفنى والمالى والإدارى المتعددة التى تقوم بالتفتيش حالياً على الأعمال بمختلف المحافظات كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع، بهدف إحكام الرقابة على كافة أعمال تأهيل الترع وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسته لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى ومشروعات التحول لنظم الرى الحديث، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة ابراهيم رئيس مصلحة الرى والعديد من القيادات التنفيذية بالوزارة.

كما أكد الدكتور عبد العاطى، اليوم السبت، على أهمية تكثيف زراعة الأشجار على جسور الترع والمصارف على مستوى الجمهورية لدورها في تثبيت الجسور ولمردودها البيئى والجمالي.





الحفاظ على منسوب قاع الترع

كما أوضح وزير الري، أهمية الحفاظ على منسوب القاع التصميمي للترعة لعدم التأثير على الأعمال الصناعية القائمة على الترعة، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، وإضافة سلالم للأفراد على جانبي القطاع لتسهيل أعمال الصيانة، كما يتم تنفيذ الأعمال المساحية المطلوبة للتأكد من المناسيب التصميمية والقطاع التصميمى للترعة ، قبل البدء فى أعمال تجهيز الموقع.

نتائج المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع

وقال الدكتور عبد العاطى، إنه بمتابعة الموقف المائى بالترع التى تم تأهيلها وحالة الرى بزمامات الأراضى الواقعة على هذه الترع فقد تبين حدوث تحسين كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للرى على طول الترعة ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع.

كما تم حصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل.