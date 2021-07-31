كلية لاهوت «إكسبلورنيشنز» تكرم ناعوت ورمزي والنسيري وشخصيات عامة

احتفلت كلية "إكسبلورنيشنز" للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية، بتسليم درجة الدكتوراة في العلوم اللاهوتية، إلى دفعة جديدة من الدارسين والباحثين بالكلية، الليلة، في قاعة "ديلز" بكلية رمسيس للبنات بغمرة.

شهد الاحتفال الدكتور راسل ستيوارت آدامز، مؤسس ومدير الكلية حول العالم؛ والدكتور نادر ميشيل صدقي، مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وفروعها في أوروبا، والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وكوكبة من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع وعدد كبير من الرعاة والخدام.

تفاصيل الاحتفال

بدأ برنامج الاحتفال بموكب دخول قيادات الكلية والباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراة، ثم السلام الجمهوري وكلمة لنائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعزف مقطوعة موسيقية لآلة الكلاربنت ثم مجموعة من الترانيم المرنم ناصف صبحي، وكلمة الدكتور راسل آدامز ،ثم قدم خطاب الحفل القس رضا عدلي ثم توزيع الدرجات العلمية.

تم تسليم درجة الدكتوراة إلى كل من: "باسم صبحي زخاري، بهجت عدلي جرجس، جرجس كامل سيدهم، جميل زخاري مسداري، جوزيف عبده جرجس، جون سامي حبيب، سوسنة حنا نصري، عادل ميخائيل فوزي، ماهر مجلي بشارة، مجدي ثابت بخيت، مجدي صادق جبرة، مجدي لويس توفيق، هاني سميح".

وكلمة الخريجين للدكتور هاني سميح وكلمة شكر للدكتور نادر ميشيل، صرح بذلك الزميل رضا عزت المتحدث الإعلامي للكلية.

وأضاف، أنه تخلل الاحتفال تكريم عدد من الشخصيات العامة والسادة نواب مجلسي النواب والشيوخ، حيث تم تكريم الكاتبة الكبيرة فاطمة ناعوت والنائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، والنائبة عايدة نصيف ايوب عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة أماني الموجي رئيس مجلس إدارة موقع صدي العرب، ورئيس مجلس إدارة جريدة السوق العربية، ورجل الأعمال شريف نشأت النسيري والقس رفعت فكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والإعلامية النائبة دينا عبد الكريم عضو مجلس الشيوخ، والنائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ ، وبعض الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المشاركين في الاحتفال، تقديرًا لإنجازاتهم وعطائهم، ودعمهم المتواصل لقضايا المجتمع، من المعروف أن الكلية لها عشرة فروع داخل مصر وثماني فروع داخل الوطن العربي وأوروبا، والمقر إلرئيسي للكلية بولاية أوكلاهوما بأمريكا ، وتقدم عدة برامج دراسية منها، بكالوريوس اللاهوت عربي وإنجليزي، ودبلوم المشورة ودبلوم اللغات الكتابية ودبلوم الدفاعات، وماجستير اللاهوت وماجستير الإدارة المسيحية، وشعار الكلية، نحن ندرب قادة للتأثير في بلادهم.

ما هي كلية إكسبلورنيشنز

كلية "أكسبلورنيشنز" للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية بولاية أوكلاهوما وهي معنية بتدريب القادة ومساعدة الكنيسة المحلية على تدريب قادتها للوصول بهم لأعلى مستوى من الحق الكتابي للمساعدة في نهوض الكنيسة المحلية على كافة المستويات.

والكلية معنية أيضا بخدمة الكنيسة المحلية في مجال التعليم اللاهوتي الكتابي بدون الخوض في أي اختلافات عقائدية أو مذهبية بين الطوائف المسيحية.

ويحمل شعار الكلية نحن ندرب قادة للتأثير في بلادهم، لذلك فرؤية وهدف الكلية الأساسي هو مساعدة الكنيسة على وجود كوادر مدربة من القادة المؤهلين لاهوتياً وكتابياً على النهوض بكنائسهم وخدماتهم لتحقيق الغاية والهدف من وجود الكنيسة على المستوى المحلي وأيضاً الإقليمي.