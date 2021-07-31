بعد ورود بلاغ.. «محلية الأقصر» ترصد مخالفة بناء بالدور الخامس

كلف العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، سمير سعود نائب رئيس حي جنوب، الجمعة، بالمرور على شارع فندق المروة، حيث ورد بلاغ يفيد بالشروع في أعمال بناء بهذه المنطقة، وعلى الفور تم رصد المخالفة وإيقاف أعمال البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



وجاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر، أن البناء عبارة عن سقف بالدور الخامس العلوي على مساحة ١٠٠ م، وتم إزالته في المهد وتم التحفظ على بعض مواد وأدوات البناء وايداعها بالحي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف.

وشارك بالحملة حسين حافظ مشرف الوردية الصباحية وعمال ومعدات الحي.

وتهيب رئاسة مدينة الأقصر بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتؤكد مدينة الأقصر برئاسة العميد طارق لطفي أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.



جدير بالذكر أن أعلن العميد طارق لطفي رئيس الوحده المحليه لمدينة الأقصر، أنه أثناء المرور اليومي تم أمس الخميس رصد مخالفة تعدي بالبناء بدون ترخيص من السلطة المختصة بمنطقة نجع دياب بمنشأة العماري ، عبارة عن بناء دور ثالث علوي مبنى بالطوب الأحمر على مساحة ٨٠ م، وتمت الإزالة فى المهد وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب العقار.



وشارك في الحملة شعبان طايع رئيس حي المطار، ونشأت عدلى مدير الإدارة الهندسية، ومحمد فوزي وشعبان أبو المجد نائبي رئيس الحي، ومحمد صالح وطارق محمد حامد مشرفي الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر.

وعقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر جلسة المجلس التنفيذي رقم (4) لعام 2021، وتم خلال الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالصحة والتعليم والمرور وتبطين الترع والمشروعات التنموية وتطوير المرافق.

ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على اختيار مدينة الطود كمدينة متميزة في تنفيذ تجربة إزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية، كما تمت الموافقة على نقل تبعية مبني الوحدة المحلية القديم لقرية العديسات بمدينة الطود من المحافظة إلى هيئة الرعاية الصحية بشرط استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك لاستغلال المبنى كمركز طبي لخدمة أهالي الطود البلدان المجاورة.

وأثناء الجلسة تمت الموافقة على المذكرة المقدمة من مدينة القرنة لطلب تعديل قرار تخصيص قطعة أرض بحوض الجامع بزمام ناحية الإقالتة لإنشاء مكتب بريد مطور، وبحث ودراسة تخصيص قطعة أرض بمساحة 400 متر بالقرنة الجديدة لإنشاء مركز خدمة عملاء وشبكة ولوحة توزيع كهرباء وبحث المذكرة المقدمة من شركة مياه الشرب لتخصيص أرض بمدينة البياضية لتوسعة محطة مياه البغدادي لتصبح بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًا.