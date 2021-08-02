الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

سر زوج الأحذية التي ارتدتها الأميرة ديانا في حفل زفافها

حفل زفاف الاميرة
حفل زفاف الاميرة ديانا

فضلت  الأميرة  ديانا التخلي عن الأحذية ذات الكعب العالي في يوم زفافها على الأمير تشارلز، وذلك بتاريخ 29 يوليو 1981، ويعرف الجميع تفاصيل فستان زفاف الأميرة  ديانا ذو الأكمام الواسعة المنتفخة، والتنورة الضخمة مع ذيل طويل وخط العنق المزين بسلسلة من العقد، ومظهر الأميرة الأسطوري في يوم زفافها لكن قلة هم الذين يعرفون سر زوج الأحذية الذي اختبأ تحت ثمانية ياردات من قماش ثوب الزفاف.

قصة الحذاء الذي ارتدته الأميرة ديانا في حفل زواجها 

 وفقا لموقع vogue لجأت ليدي ديانا في حفل زفافها إلى اثنين من المصممين المتخصصين في ذلك الوقت، غير معروفين لعامة الناس ولكنهم يتمتعون بشعبية كبيرة بين النجوم الكبار وهما بيانكا جاجر  و إليزابيث إيمانويل.

تفاصيل حذاء الأميرة ديانا في حفل زفافها وتكوينه

كانت إليزابيث إيمانويل هي التي أخذت على عاتقها تصميم  الحذاء، المصمم الذي بدى كجوهرة حقيقية  وصنعه يدويًا كلايف شيلتون، نجم الأحذية المصنوعة في إنجلترا. 

تضمن تشكيل الحذاء جزءً علوي من الساتان الحريري المطرز بـ 542 ترتر و 132 لؤلؤة وقلب كزخرفة على إصبع القدم.

الأميرة فضلت الإبتعاد عن الصورة النمطية للأحذية 

كانت أحذية ليدي ديانا بمثابة معزوفة رومانسية، مليئة بالإشارات إلى الزوجين الملكيين، بما تحويه من  قلب مطرز بالأحرف الأولى للاميران  لرسم صورة للحب D وC متشابكة، لكن ما هو رومانسي بشكل خاص هو اختيار ديانا التخلص من الكعب في يوم زفافها واختيار زوجًا من الأحذية المنخفضة، بدلا من أحذية الكعب العالي التي كانت رمز من رموز الموضة والجاذبية وقتها.

الاميرة ديانا حفل زفاف الأميرة ديانا حذاء زفاف الأميرة ديانا لبلأمير تشارلز ديانا

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وائل لطفي

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