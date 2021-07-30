بعد تكليفها بتسيير أعمال «أكاديمية الفنون».. غادة جبارة تكشف لـ«الدستور» أبرز الملفات قيد التطوير

كلفت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، ودكتور بقسم المونتاج بالمعهد العالى للسينما ووكيل نقابة المهن الفنية؛ بتسيير أعمال الاكاديمية بدلاً من الدكتور أشرف زكي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد وانتهاء مدة رئاسته لأكاديمية الفنون وفقا لأحكام القانون المنظم لعمل الأكاديمية لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس لها.

"الدستور" تواصلت مع الدكتورة غادة جبارة، القائم بتسيير أعمال أكاديمية الفنون، حيث كشفت عن أبرز الملفات التى تشغل أجندة التطوير خلال الفترة المقبلة؛ نرصدها فى السطور التالية:

_ إنشاءات جديدة وأخرى قيد الافتتاح قريبا

كشفت الدكتورة غادة جبارة عن أبرز الإنشاءات الخاصة بمعاهد أكاديمية الفنون؛ ومنها إنشاء المسرح الروماني بأكاديمية الفنون وهو مسرح مفتوح سيكون فى قلب أكاديمية الفنون، إضافة إلى افتتاح مستشفى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالأكاديمية، وافتتاح سكن طلابي تم البدء فيه إنشائه لطلاب معاهد الأكاديمية.

"جبارة" أيضا أكدت على اهتمام القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المعهد العالي للسينما والمقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى افتتاح مبنى ملحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وهى مجمع قاعات بإسم الدكتور فوزي فهمي.

وفيما يتعلق بإنشاءات أكاديمية الفنون، أشارت "جبارة" إلى الانتهاء من تراخيص مبني ضخم فى الأسكندرية فى قصر الأميرة فائقة التابع للأكاديمية.

_ تعديل كافة لوائح الأكاديمية.. وإطلاق منصة رقمية

الدكتورة غادة جبارة؛ أكدت على البدء فى تعديل كافة لوائح معاهد أكاديمية الفنون خلال الفترة المقبلة؛ إضافة الى تعديل نظام الدراسات العليا بالأكاديمية حيث من المقرر أن تصبح بنظام الساعات المعتمدة، إضافة الى افتتاح قسم خاص بالدراسات العليا أونلاين للتدريس عن فى إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية إضافة الى إطلاق منصة رقمية ستقدم خلالها كافة الاعمال الفنية الخاصة بمعاهد الأكاديمية، إضافة إلى الرسائل العلمية للباحثين، وإصدارات الأكاديمية.

حمام سباحة وساحة للملاكمة للخدمة المجتمعية

نشاطات أكاديمية الفنون أيضا تتصدر أجندة الدكتورة غادة جبارة، القائم بتسيير أعمال الاكاديمية؛ حيث أوضحت أنه من المقرر إنشاء حمام سباحة لأعضاء معاهد أكاديمية الفنون إضافة إلى كونها تساهم فى دور الأكاديمية الخاص بالخدمة المجتمعية، إضافة إلى إنشاء ساحة للملاكمة أيضاً لنفس الدور.

يذكر أن الدكتورة غادة جبارة، تشغل منصب نائب رئيس أكاديمية الفنون منذ سبتمبر 2018، وتخرجت في المعهد العالى للسينما بقسم المونتاج عام 1990 وشغلت منصب رئيس القسم ثم وكيلا للمعهد وأخيرا عميد المعهد العالى للسينما من 2013 إلى 2016، ووكيل نقابة المهن السينمائية والأستاذ دكتور بقسم المونتاج وقد اختارت قبل سنوات أفلام السيرة الذاتية لتكون أطروحتها للحصول على الدكتوراة.

وحققت من خلال موقع عميد معهد السينما إنجازات عديدة، كان آخرها إقامة مهرجان أبو الهول السينمائي الدولي المُخصص لأفلام طلاب معاهد وأكاديميات السينما حول العالم، وقد حققت دورته الأولى نجاحًا مُلفتا رغم أنه أقيم بالجهود الذاتية كما نجحت فى عرض أفلام طلاب معهد السينما فى العديد من المهرجانات الدولية والمحلية، ومنها القاهرة السينمائى وكان ودبى وفينسيا وغيرها، تشغل جبارة حاليًا منصب عضو مجلس نقابة السينمائيين .