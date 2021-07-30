كيف أصبحت جاكي كينيدي أيقونة للموضة ورمزًا للأناقة؟ (صور)

استطاعت جاكي كينيدي حفر اسمها في عالم الأناقة، حيث أعادت كينيدي ابتكار خزانة ملابس السيدة الأولى واختارت خزانة ملابس صيفية بأناقة مميزة.

تزوجت جاكي من الرئيس الأمريكي جون كينيدي، وارتبطت بزواجها منه بهذه السلالة ذات المصائر الرومانسية ، المشوبة بالانتصارات والمآسي، واستطاعت حفر اسمها في عالم الأناقة، حيث أعادت جاكي كينيدي ابتكار خزانة ملابس السيدة الأولى واختارت خزانة ملابس صيفية بأناقة مميزة.

كيف أصبحت جاكي كنيدي أيقونة للأناقة

عشقت السيدة الأولى مصممي الأزياء وعلامات المكياج وبيوت المجوهرات، وكانت تميل إلي النظارات كبيرة الحجم، وتختار الوشاح الحريري في شعرها وقطع رئيسية من السبعينيات وكانت تفضل الصنادل المستوحاة من الطراز الإيطالي التي لم تستطع الحصول على ما يكفي منها ، والمجوهرات التي ساعدتها في التألق ، ومنتجات التجميل التي تعشقها.

إ ختيارات جاكي كنيدي في أزيائها

و لا توجد سيدة أولى أكثر شهرة في أسلوب حياتها من جاكي كينيدي، لعقود من الزمان حددت كيف يمكن أن تبدو الأناقة الأمريكية الخالدة بإحساسها البسيط، من دون أن يكون هذا الأمر مملاً أبدًا بالنسبة للسيدة الأولى.

وقادها ذوقها في كل ما ترتديه من الرأس إلى أخمص القدمين، لتفضيل بعض العلامات التجارية ، والاعتماد عليها مرارًا وتكرارًا لتجميع مجموعاتها معًا والحفاظ على مظهرها المثالي.



ونعرض لكم في السطور التالية مجموعة من الأزياء المتميزة التي جعلت جاكي كينيدي تتربع على عرش عالم الأناقة.

جون كينيدي وجاكي كينيدي في إجازة في ميناء هيانيس في يونيو 1953.

جاكي-كينيدي-

جون كينيدي وجاكي كينيدي في هيانيس 1953

جاكي-كينيدي-





فرانك سيناترا وجاكي كينيدي في واشنطن العاصمة 19 يناير 1961



جاكي-كينيدي-

استقبال أندريه ومادلين مالرو في البيت الأبيض بواشنطن من قبل ليندون جونسون وجون ف.كينيدي وجاكي كينيدي في فساتين كريستيان ديور 11 مايو 1962



جاكي-كينيدي-



جاكي كينيدي بعدسة رون جاليلا في شوارع نيويورك في ٧ أكتوبر ١٩٧١



جاكي-كينيدي-

جاكي-كينيدي-