«الجارديان»: ارتفاع قياسي لإصابات كورونا في بريطانيا

ارتفع العدد اليومي لحالات فيروس كورونا المبلغ عنها في المملكة المتحدة لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من أن الخبراء حذروا من استخلاص استنتاجات مبكرة من التقلبات.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد تم الإبلاغ عن 31117 حالة في المملكة المتحدة أمس الخميس، وهو أول ارتفاع في الحالات منذ 20 يوليو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانخفاض الأخير في الحالات قد نوقش كثيرًا، وفقًا للدكتورة كلير باينتون، نائبة رئيس RSM والمستشار السريري في الصحة العامة العالمية، قائلة: "لقد جئت للتو من اجتماع مع زملائي في PHE، وفي الواقع كانوا يؤكدون فقط أن هناك انخفاضًا بنسبة 20٪ في الاختبارات خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف باينتون أن PHE تعتقد "كان هناك ارتفاع واضح للغاية في المعدل، مما أدى إلى الوصول الذروة في الوقت الحالي كما ان هناك ارتفاع في حالات دخول المستشفيات والوفيات".

وتسبب الانخفاض في عدد الاختبارات التاثير على دقة البيانات في لوحة معلومات فيروس كورونا الحكومية التي تكشف عن العدد الإجمالي للاختبارات التي أجريت في المملكة المتحدة.